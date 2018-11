Total : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 23 novembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TOTAL (-3,01% à 47,58 euros)Vendredi noir pour les valeurs pétrolières. Tirées vers le bas par la chute du pétrole, Total a signé le repli le plus marqué du CAC 40, talonnée par TechnipFMC (-2,79% à 19,85 euros). Dans le reste du monde, le bilan est similaire. Ainsi à Londres, BP abandonne 2,79% alors qu'à Wall Street, Exxon trébuche de 3%. Vers 1740, le baril de Brent chutait de 6% à 58,77 dollars tandis que son homologue américain, le WTI, plongeait de plus de 5% à 51,08 dollars, au plus bas depuis octobre 2017.