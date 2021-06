Total Energies : en hausse après les estimations de l'AIE

Total Energies gagne près de 2% alors qu'Oddo estime que le titre est la valeur la plus attractive du secteur pétrolier.



Oddo souligne que l'AIE a très légèrement revu en baisse son estimation de la demande pour 2021 de 50 kb/j et anticipe ainsi rebond de 5.4 Mb/j à 96.4 Mb/j après un déclin de 8.7 Mb/j enregistré en 2020.



Pour 2022, l'AIE a commencé à publier ses prévisions et s'attend à un rebond supplémentaire de 3.1 Mb/j à 99.5 Mb/j, soit son niveau d'avant COVID-19, et devrait même le dépasser au T4 2022 à 100.6 Mb/j.



L'analyste souligne que la demande enregistre un fort rebond dès ce mois de juin de 2.5 Mb/j, suivi de 1.2 Mb/j en juillet et 1 Mb/j en août.



' Nous confirmons notre scenario de prix du Brent à 60 $/b en 2021+ avec toutefois un potentiel de hausse. Après un léger surplus en mai, le marché devrait à nouveau revenir à l'équilibre avec la politique de l'OPEP d'accompagner la demande en augmentant ses volumes en plus d'un éventuel apaisement des sanctions sur l'Iran ' explique Oddo.



' La hausse du prix du pétrole devrait permettre aux compagnies énergétiques de réduire leur endettement, améliorer le retour aux actionnaires et accélérer le développement des renouvelables et ainsi conduire à leur rerating ' rajoute le bureau d'analyses.



