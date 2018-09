Total : États-Unis : Bayport Polymers double la capacité de son usine de polyéthylène

Total, Borealis et NOVA Chemicals prennent la décision finale d’investissement dans une nouvelle unité

Bayport Polymers, LLC (« Bayport Polymers »), joint-venture détenue à 50/50 par Total S.A. (« Total ») (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Novealis Holdings LLC1, annonce la décision finale d’investissement pour la construction d’une nouvelle unité de polyéthylène d’une capacité de 625 000 tonnes/an sur son site de Bayport (Texas).

Cette nouvelle unité utilisera la technologie Borstar® et permettra de plus que doubler la capacité de l’usine existante pour atteindre 1,1 million de tonnes par an. Son démarrage est prévu en 2021. La construction de l’unité a été confiée à McDermott et devrait créer environ 1 750 emplois au plus fort des travaux.

Créée en mai 2018, la joint-venture Bayport Polymers est en train de construire un vapocraqueur à Port Arthur (Texas). D’une capacité d’1 million de tonnes par an, il fonctionnera sur base éthane, présent en abondance dans le gaz américain et donc compétitif, et alimentera en éthylène les unités de Bayport.

« La force du partenariat entre Total, Borealis et NOVA Chemicals va nous permettre de devenir l’un des leaders du marché du polyéthylène nord-américain, a déclaré Diane Chamberlain, Présidente de Bayport Polymers. Grâce à la technologie Borstar, qui sera utilisée pour la première fois aux États-Unis, nous allons pouvoir élargir notre gamme de produits à haute valeur ajoutée afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. »

« Ce projet est l’illustration de notre stratégie qui consiste à développer l’activité pétrochimique de nos grandes plateformes intégrées à partir de matières premières bon marché, a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total. Avec cet investissement, nous renforçons encore notre présence aux États-Unis, où plus de 5 000 de nos collaborateurs travaillent et où nous opérons l’une de nos 6 plus grandes plateformes intégrées à Port Arthur, au Texas. »

« Cette décision finale d'investissement constitue une étape majeure du développement de ce passionnant partenariat et de la présence de notre technologie unique Borstar à travers le monde » a déclaré le directeur général de Borealis, Alfred Stern.

« Notre partenariat avec Total et Borealis et l’introduction de la technologie Borstar® en Amérique du Nord vont nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos clients sur le continent Américain en leur offrant une gamme élargie de produits contribuant à rendre la vie plus saine, plus facile et plus sûre » a déclaré Todd Karran, Président-directeur général de NOVA Chemicals .

À propos de Bayport Polymers

Bayport Polymers est une coentreprise détenue à 50 % par Total et Novealis Holdings (qui est elle-même une coentreprise entre Borealis et NOVA Chemicals). La JV est la traduction des ambitions de croissance de chacun des partenaires. Elle combine une usine de polyéthylène d'une capacité de 400 000 tonnes par an – auparavant détenue par Total et située à Bayport (Texas) – avec la technologie Borstar® exclusive de Borealis et l'expertise technique et commerciale de NOVA Chemicals en matière de polyéthylène avec pour objectif de répondre à la croissance de la demande mondiale en plastiques. Elle comprend également un vapocraqueur sur base d'éthane d'une capacité de 1 million de tonnes par an – actuellement en construction à Port Arthur, au Texas – et une nouvelle unité de polyéthylène de technologie Borstar de 625 000 tonnes par an dont la construction va démarrer à Bayport (Texas).

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com

À propos de Borealis

Borealis est un fournisseur majeur de solutions innovantes dans le domaine des polyoléfines, des produits chimiques de base et des fertilisants. Le siège de Borealis se situe à Vienne en Autriche. Borealis compte des clients dans plus de 120 pays et emploie quelques 6 600 collaborateurs dans le monde. En 2017, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros et un bénéfice net de 1 095 million d’euros. Mubadala, par l’intermédiairede sa société holding, détient 64 % de Borealis, les 36 % restants appartenant à OMV, une compagnie intégrée de pétrole et de gaz internationale basée à Vienne. Borealis fournit des produits et des services à ses clients dans le monde entier, en collaboration avec Borouge, une joint-venture réunissant Borealis et ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). www.borealisgroup.com

Borstar® est une marque déposée du Groupe Borealis.

À propos de NOVA Chemicals

NOVA Chemicals développe et fabrique des produits chimiques et des résines plastiques essentiels à la vie quotidienne. Nos employés sont engagés pour garantir la santé, la sécurité et la protection de l'environnement à travers notre engagement dans le développement durable et Responsible Care®. NOVA Chemicals, dont le siège se situe à Calgary en Alberta au Canada, est une filiale en propriété exclusive de l'International Petroleum Investment Company (IPIC) d'Abou Dabi (Émirats arabes unis).

NOVA Chemicals’ logo est une marque déposée de Nova Brands Ltd. ; utilisation autorisée. Responsible Care® est une marque déposée de l’Association de l’industrie chimique du Canada.

1 Co-entreprise entre Borealis AG (« Borealis ») et NOVA Chemicals Inc. (« NOVA Chemicals »)

