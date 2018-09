Total : Le secteur énergétique s’engage en faveur des droits de l’Homme dans la chaîne d’approvisionnement

Regulatory News:

Les dirigeants de BP, d’Equinor, de Shell et de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annoncent avoir décidé d’unir leurs forces pour adopter une approche collaborative dans les évaluations de leurs fournisseurs en ce qui concerne le respect des droits de l’Homme.

Les entreprises partenaires sont convaincus de l’importance de travailler avec des fournisseurs qui, d’une part, respectent les droits de l’Homme conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme ainsi qu’aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et qui, d’autre part, se préoccupent de leurs collaborateurs.

Cette initiative a pour objectif la création d’un cadre en matière d’évaluation du respect des droits de l’Homme par les fournisseurs du secteur énergétique. Les résultats des évaluations menées seront communiqués aux entreprises partenaires par un tiers indépendant. Une réflexion est en cours pour fixer les critères d’évaluation et le dispositif de partage des conclusions.

Les partenaires souhaitent que les fournisseurs puissent faire valoir de manière plus simple et plus efficace leurs actions en faveur du respect des droits de l’Homme et du bien-être de leurs collaborateurs. Le dispositif de partage entre les différentes parties vise à favoriser l’amélioration des conditions de travail dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises impliquées.

En tant que membres du Pacte mondial de l’ONU, BP, Equinor, Shell et Total, précisent que cette initiative répond pleinement aux cibles de l’objectif de développement durable n° 8 qui consiste à « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

La collaboration ne portera pas sur la sélection des fournisseurs, qui continuera à être du ressort de chaque entreprise.

Les quatre groupes à l’origine de cet accord, BP, Equinor, Shell et Total, invitent d’autres entreprises du secteur à les rejoindre.

