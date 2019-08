Total : Ouganda : Expiration de l'accord avec Tullow

Regulatory News:

Le 9 janvier 2017, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Tullow ont signé un accord d’achat (Sale and Purchase Agreement) permettant à Total d’acquérir 21,57% de la participation de Tullow (33,33%) dans les permis du Lac Albert. CNOOC a exercé son droit de préemption à hauteur de 50% de cette transaction. Par conséquent, Total et CNOOC auraient chacun augmenté leur participation à 44,1% tandis que Tullow aurait conservé 11,8%.

Depuis 2017, toutes les parties ont activement travaillé à la mise en œuvre de l’accord d’achat. Néanmoins, malgré des discussions approfondies avec les autorités, un accord sur le traitement fiscal de la transaction n’a pas pu être trouvé. L’échéance pour finaliser la transaction a déjà été repoussée à plusieurs reprises, démontrant clairement les efforts des différentes parties pour trouver un accord. Le 29 août 2019, date de l’ultime échéance, la transaction expire automatiquement.

« Malgré l’expiration de cet accord, Total poursuivra, avec ses partenaires CNOOC et Tullow, ses efforts pour permettre le développement des ressources pétrolières du Lac Albert. Le projet est techniquement bien avancé et nous sommes déterminés à poursuivre le travail avec le gouvernement ougandais pour résoudre les points encore en suspens et prendre la décision d’investissement. Un cadre juridique et fiscal stable et approprié est une nécessité pour les investisseurs », a annoncé Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.

La participation de Total dans les blocs EA1, EA2 et EA3 reste donc de 33,3%, avant l’entrée de la compagnie nationale à hauteur de 15% dans le projet, Total restant opérateur du bloc EA1 où se situe la plus grande partie des réserves. Total conserve son droit de préemption en cas de cession par l’un des partenaires de tout ou partie de sa participation.

