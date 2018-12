Total : Réduction du capital par voie d’annulation d’actions propres

Regulatory News:

Le Conseil d’administration, réuni le 12 décembre 2018, a, sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2017, décidé de réduire le capital social de TOTAL S.A. par voie d’annulation de 44 590 699 actions auto-détenues rachetées entre le 9 février et le 11 octobre 2018 dans le cadre de sa politique de retour à l’actionnaire annoncée le 8 février 2018, soit 1,66% du capital social.

Ces 44 590 699 actions auto-détenues correspondent :

d’une part, à 28 445 840 actions nouvelles émises, sans décote, pour le paiement en actions des deuxième et troisième acomptes sur dividende, ainsi que du solde, au titre de l’exercice 2017 ; et

d’autre part, à 16 144 859 actions rachetées dans le cadre du rachat d’actions dans la limite d’un montant de 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020.

Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés de TOTAL S.A., le nombre moyen pondéré dilué d’actions et le Bénéfice Net par Action.

A l’issue de l’annulation de ces actions, le nombre d’actions composant le capital de TOTAL S.A. s’élève à 2 640 602 007 et le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée générale à 2 770 811 788. Le nombre total de droits de vote attachés à ces 2 640 602 007 actions s’élève à 2 798 611 254 (dénommés « droits de vote théoriques ») en tenant compte des 27 799 466 actions encore détenues par TOTAL S.A., en vue de leur annulation et en couverture des attributions des plans d’actions de performance, et privées de droits de vote.

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

