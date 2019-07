Total : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 20191 0 25/07/2019 | 12:46 Envoyer par e-mail :

vs 1S18 Résultat net ajusté part du Groupe1 - en milliards de dollars (G$) 2,9 -19% 5,6 -12% - en dollar par action 1,05 -20% 2,07 -14% DACF1 (G$) 7,2 +6% 13,7 +10% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 6,3 - 9,9 +19% Résultat net part du Groupe de 2,8 G$ au 2T19, en retrait de 26% par rapport à 2T18 Ratio d’endettement de 20,6% au 30 juin 2019 Production d’hydrocarbures de 2 957 kbep/j au 2T19, en hausse de 9% sur un an Deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,66 €/action détachable le 06 janvier 2020 Le Conseil d’administration de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), réuni le 24 juillet 2019 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour le deuxième trimestre 2019. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré : « Les marchés restent volatils avec un Brent qui s’est établi à 69 $/b en moyenne au deuxième trimestre, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent mais avec des prix du gaz en retrait de 36% en Europe et 26% en Asie. Dans ce contexte, avec une production en légère augmentation à 2,96 Mbep/j, le résultat net ajusté est en hausse de 5% par rapport au trimestre précédent à 2,9 G$ et la rentabilité des capitaux propres demeure supérieure à 11%.

Grâce à la montée en puissance de projets fortement générateurs de cash tels que Egina au Nigéria, Ichthys en Australie, Kaombo Norte en Angola et les démarrages ce trimestre de Kaombo Sul en Angola et Culzean en mer du Nord britannique, le Groupe affiche un cash-flow (DACF) en augmentation de 10% par rapport au trimestre précédent à 7,2 G$. Le cash-flow après investissements organiques atteint 3,7 G$ en hausse de 13% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le point mort cash organique avant dividende est inférieur à 25 $/b et celui après dividende inférieur à 50$/b.

L’Exploration-Production bénéficie de l’augmentation du Brent avec une marge brute d’autofinancement en progression de 15%.

Alors que les prix du gaz sont fortement en retrait, le secteur iGRP voit quant à lui sa marge brute d’autofinancement croître de 42% grâce à la croissance de sa production de 8% et des ventes de GNL de 10%. Comparée au deuxième trimestre 2018, cette croissance de la marge brute d’autofinancement est de 77%, portée par un doublement des ventes de GNL.

En signant un accord avec Occidental en vue de l’acquisition des actifs d’Anadarko en Afrique, le Groupe prépare son avenir et capitalise sur ses forces. Au Mozambique il tirera ainsi parti de son expertise dans le GNL, au Ghana dans l’offshore profond et en Algérie de sa présence historique. Le Groupe poursuit sa croissance dans le GNL avec la signature d’un contrat de vente avec la société chinoise Guanghui, la reprise du portefeuille de GNL de Toshiba et le démarrage de Cameron LNG aux Etats-Unis. Cette stratégie s’accompagne d’un désengagement d’actifs à point mort haut comme la cession récente d’actifs matures en mer du Nord britannique. Cette politique active de gestion du portefeuille sera poursuivie avec la cession de 5 G$ d’actifs sur la période 2019-2020 dont la majorité dans l’Exploration-Production.

Dans l’Aval, le résultat opérationnel net ajusté s’établit à 1,1 G$, en hausse de 4% par rapport au trimestre précédent, dans un environnement de marges de raffinage en baisse de 16%. Par ailleurs, le Groupe renforce sa présence dans les biocarburants avec le démarrage de la bioraffinerie de La Mède.

Total affiche une bonne solidité financière avec un taux d’endettement de 20,6% après prise en compte du paiement de deux acomptes sur dividende au cours de ce trimestre et de l’impact de la nouvelle norme IFRS16 (2,7%). Conformément à sa politique de retour à l’actionnaire, le Groupe augmente le deuxième acompte sur dividende de 2019 de 3,1% sur un an à 0,66€ par action et a racheté au cours du premier semestre des actions pour un montant de 0,76 G$ dans le cadre de son objectif de rachat d’actions de 1,5 G$ en 2019 à 60 $/b. Le retour à l’actionnaire en cash exprimé en dollar ressort ainsi globalement à 37% de la marge brute d’autofinancement au titre du premier semestre 2019.» Principales données financières issues des comptes consolidés de Total2 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,

le résultat par action et le nombre d’actions 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 3 589 3 413 4 179 -14% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 7 002 7 564 -7% 2 022 1 722 2 315 -13% Exploration-Production** 3 744 4 132 -9% 429 592 565 -24% Integrated Gas, Renewables & Power** 1 021 1 046 -2% 715 756 821 -13% Raffinage-Chimie 1 471 1 541 -5% 423 343 478 -12% Marketing & Services 766 845 -9% 457 614 766 -40% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 1 071 1 403 -24% 33,0% 40,5% 38,6% Taux moyen d'imposition du Groupe3 36,9% 39,2% 2 887 2 759 3 553 -19% Résultat net ajusté part du Groupe 5 646 6 437 -12% 1,05 1,02 1,31 -20% Résultat net ajusté dilué par action (dollars)4 2,07 2,41 -14% 0,94 0,90 1,10 -15% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 1,84 1,99 -8% 2 625 2 620 2 646 -1% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 622 2 608 +1% 2 756 3 111 3 721 -26% Résultat net part du Groupe 5 867 6 357 -8% 3 028 2 784 2 780 +9% Investissements organiques5 5 811 5 400 +8% 402 306 (267) ns Acquisitions nettes6 709 1 252 -43% 3 430 3 090 2 513 +36% Investissements nets7 6 520 6 652 -2% 6 707 6 033 6 399 +5% Marge brute d'autofinancement8 12 740 11 769 +8% 7 208 6 536 6 797 +6% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)9 13 744 12 465 +10% 6 251 3 629 6 246 - Flux de trésorerie d’exploitation 9 880 8 327 +19% Les données 2019 prennent en compte l’impact de la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location », entrée en vigueur au 1er janvier 2019

* Taux de change moyen €-$ : 1,1237 au 2e trimestre 2019 et 1,1298 au 1er semestre 2019

** Les données du 2T18 et du 1S18 ont été retraitées. Un historique 2017 et 2018 est disponible sur www.total.com. Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 201910 Signature avec Occidental d’un accord engageant en vue de l’acquisition des actifs africains d’Anadarko pour un montant de 8,8 milliards de dollars

Cession de champs matures en mer du Nord britannique pour une valeur de 0,6 G$

Démarrage de la production de Kaombo Sul en Angola

Démarrage de Culzean en mer du Nord britannique

Lancement de la deuxième phase de développement du champ géant de Mero au Brésil

Lancement de la troisième phase de développement du champ de Dunga au Kazakhstan

Démarrage de la production de GNL au terminal d'exportation Cameron LNG aux Etats-Unis

Accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de GNL incluant un accord de tolling de 2,2 Mtpa sur 20 ans provenant du troisième train de Freeport LNG aux Etats-Unis

Démarrage de la bioraffinerie de La Mède en France

Mise en service d’une deuxième centrale solaire au Japon Principales données d’environnement et de production du Groupe > Environnement* – prix de vente** liquides et gaz, marge de raffinage 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 68,9 63,1 74,4 -7% Brent ($/b) 66,0 70,6 -7% 2,5 2,9 2,8 -11% Henry Hub ($/Mbtu) 2,7 2,8 -5% 4,1 6,3 7,2 -44% NBP ($/Mbtu) 5,2 7,2 -27% 4,9 6,6 8,8 -44% JKM ($/Mbtu) 5,8 9,1 -37% 63,7 58,7 68,4 -7% Prix moyen de vente liquides ($/b)** 61,2 64,7 -5% 3,82 4,51 4,62 -17% Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** 4,16 4,71 -12% 27,6 33,0 33,9 -19% Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) 30,6 31,7 -4% * Les indicateurs sont indiqués en page 14.

** Filiales consolidées > Production* 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 2 957 2 946 2 717 +9% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 951 2 710 +9% 1 407 1 425 1 400 +1% Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) 1 416 1 349 +5% 1 549 1 521 1 317 +18% Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) 1 535 1 361 +13% 2 957 2 946 2 717 +9% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 2 951 2 710 +9% 1 624 1 629 1 582 +3% Liquides (kb/j) 1 627 1 532 +6% 7 477 7 321 6 176 +21% Gaz (Mpc/j) 7 399 6 419 +15% * Production du Groupe = production de l’EP + production d’iGRP. La production d’hydrocarbures a été de 2 957 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au deuxième trimestre 2019, en hausse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants : +13% lié au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets, notamment Yamal LNG en Russie, Ichthys en Australie, Kaombo en Angola et Egina au Nigéria

-3% lié au déclin naturel des champs

-1% lié à des maintenances, notamment au Nigéria La production d’hydrocarbures a été de 2 951 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier semestre 2019, en hausse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants : +12% lié au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets, notamment Yamal LNG en Russie, Ichthys en Australie, Kaombo en Angola, Egina au Nigéria

+1% d’effet périmètre lié notamment à l’intégration des actifs de Maersk Oil

-3% lié au déclin naturel des champs

-1% lié à des maintenances, notamment au Nigéria Analyse des résultats des secteurs Exploration-Production (nouveau périmètre) > Production 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Production d'hydrocarbures 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 2 398 2 428 2 375 +1% EP (kbep/j) 2 413 2 367 +2% 1 551 1 563 1 544 - Liquides (kb/j) 1 557 1 495 +4% 4 629 4 707 4 536 +2% Gaz (Mpc/j) 4 668 4 755 -2% > Résultats 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 2 022 1 722 2 315 -13% Résultat opérationnel net ajusté* 3 744 4 132 -9% 239 213 327 -27% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 452 555 -19% 39,5% 48,6% 46,6% Taux moyen d'imposition** 44,0% 47,5% 1 995 1 958 1 785 +12% Investissements organiques 3 953 3 583 +10% 204 38 361 -44% Acquisitions nettes 242 1 932 -87% 2 199 1 996 2 146 +2% Investissements nets 4 195 5 515 -24% 4 882 4 246 4 800 +2% Marge brute d'autofinancement *** 9 128 8 721 +5% 3 768 3 936 4 474 -16% Flux de trésorerie d’exploitation *** 7 704 7 796 -1% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à : 2 022 M$ au deuxième trimestre 2019 en baisse de 13% sur un an, impacté par la baisse du Brent et des prix du gaz.

3 744 M$ au premier semestre 2019 en baisse de 9% pour les mêmes raisons ainsi que l’augmentation de l’exploration passée en charge au premier trimestre 2019. La marge brute d’autofinancement est en hausse sur un an de 2% à 4,9 G$ au deuxième trimestre et de 5% à 9,1 G$ au premier semestre, tirée par la mise en production de projets fortement générateurs de cash. L’Exploration-Production a ainsi généré 2,9 G$ de cash-flow après investissements organiques au deuxième trimestre 2019 et 5,2 G$ au premier semestre 2019. Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) > Production et ventes de GNL 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Production d'hydrocarbures 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 559 518 342 +63% iGRP (kbep/j) 538 343 +57% 73 66 38 +92% Liquides (kb/j) 70 37 +87% 2 848 2 614 1 640 +74% Gaz (Mpc/j) 2 731 1 664 +64% 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 GNL (Mt) 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 8,5 7,7 3,9 x2,2 Ventes totales de GNL 16,2 7,7 x2,1 4,1 3,8 2,5 +65% incl. Ventes issues des quote-parts de production* 7,9 5,0 +59% 6,7 6,0 2,7 x2,5 incl. Ventes par Total issues des quote-parts de production et d'achats auprès de tiers 12,7 5,4 x2,4 * Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les joint-ventures. Les ventes totales de GNL ont plus que doublé sur un an au deuxième trimestre 2019 et au premier semestre 2019 grâce à la mise en production des trains 2 et 3 de Yamal LNG en Russie, d’Ichthys LNG en Australie, du premier train de Cameron LNG aux Etats-Unis et à la suite de l’acquisition du portefeuille de contrats GNL d’Engie en 2018. La croissance de la production de condensats sur un an est essentiellement liée au démarrage de la production de condensats du projet Ichthys en Australie au troisième trimestre 2018. > Résultats 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 429 592 565 -24% Résultat opérationnel net ajusté* 1 021 1 046 -2% 195 255 250 -22% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 450 478 -6% 442 493 388 +14% Investissements organiques 935 724 +29% 159 400 (380) ns Acquisitions nettes 559 (294) ns 601 893 8 x75,1 Investissements nets 1 494 430 x3,5 869 610 492 +77% Marge brute d'autofinancement ** 1 479 885 +67% 641 892 258 x2,5 Flux de trésorerie d’exploitation ** 1 533 326 x4,7 * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. La marge brute d’autofinancement du secteur iGRP est en hausse sur un an de 77% au deuxième trimestre 2019 et 67% au premier semestre 2019, notamment grâce à la montée en puissance du projet Ichthys en Australie, de Yamal LNG en Russie ainsi qu’au doublement des ventes totales de GNL.

Le résultat opérationnel net ajusté s’est établi à 429 M$ au deuxième trimestre 2019 et 1 021 M$ au premier semestre 2019, en baisse respectivement de 24% et 2% sur un an, impacté par la baisse des prix du gaz en Europe et en Asie en particulier et l’amortissement des nouveaux projets. Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) > Résultats 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 1 138 1 099 1 299 -12% Résultat opérationnel net ajusté* 2 237 2 386 -6% 557 319 591 -6% Investissements organiques 876 1 036 -15% 38 (131) (246) ns Acquisitions nettes (93) (384) ns 595 188 345 +72% Investissements nets 783 652 +20% 1 432 1 686 1 664 -14% Marge brute d'autofinancement ** 3 118 3 014 +3% 2 269 (306) 1 840 +23% Flux de trésorerie d’exploitation ** 1 963 671 x2,9 * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Raffinage-Chimie > Volumes raffinés et taux d’utilisation* 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 1 595 1 862 1 734 -8% Total volumes raffinés (kb/j) 1 729 1 783 -3% 447 592 569 -21% France 520 597 -13% 679 823 670 +1% Reste de l'Europe 751 708 +6% 469 447 495 -5% Reste du monde 458 479 -4% 77% 89% 83% Taux d’utilisation sur bruts traités** 83% 85% * Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année. Les volumes raffinés sont : en baisse de 8% au deuxième trimestre 2019 sur un an, conséquence notamment de l’arrêt à Grandpuits en France et de la baisse des traitements à Leuna en Allemagne liée à une contamination du brut en provenance de Russie.

en baisse de 3% au premier semestre 2019 sur un an pour les mêmes raisons. > Résultats 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 715 756 821 -13% Résultat opérationnel net ajusté* 1 471 1 541 -5% 353 240 386 -9% Investissements organiques 593 694 -15% (58) (124) (306) ns Acquisitions nettes (182) (307) ns 295 116 80 x3,7 Investissements nets 411 387 +6% 806 1 104 1 018 -21% Marge brute d'autofinancement ** 1 910 1 938 -1% 1 658 (538) 999 +66% Flux de trésorerie d’exploitation ** 1 120 (110) ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en baisse sur un an de 13% à 715 M$ au deuxième trimestre 2019 et de 5% au premier semestre 2019 à 1 471 M$, notamment en raison de la baisse de la marge de raffinage européen (MCV) respectivement de 19% et 4%, ainsi que de la baisse des volumes raffinés. La marge brute d’autofinancement est stable au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018. Marketing & Services > Ventes de produits pétroliers 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Ventes en kb/j* 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 1 860 1 836 1 799 +3% Total des ventes du Marketing & Services 1 848 1 800 +3% 1 004 1 012 1 001 - Europe 1 008 997 +1% 856 824 798 +7% Reste du monde 840 803 +5% * Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance sur un an de 3% au deuxième trimestre 2019 et au premier semestre 2019, grâce au développement des activités dans les zones Afrique et Amérique, notamment au Mexique et au Brésil. > Résultats 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 423 343 478 -12% Résultat opérationnel net ajusté* 766 845 -9% 204 80 205 -1% Investissements organiques 283 342 -17% 96 (8) 60 +61% Acquisitions nettes 89 (77) ns 300 72 265 +13% Investissements nets 372 265 +40% 626 582 646 -3% Marge brute d'autofinancement ** 1 208 1 076 +12% 611 232 841 -27% Flux de trésorerie d’exploitation ** 843 781 +8% * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté est à 423 M$ au deuxième trimestre 2019 et 766 M$ au premier semestre 2019, en baisse de 12% et 9% respectivement sur un an.

La marge brute d’autofinancement est en hausse de 12% au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018. Résultats de Total > Résultat opérationnel net ajusté des secteurs Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint : 3 589 M$ au deuxième trimestre 2019, en baisse de 14% sur un an principalement dû à la baisse du Brent et des prix du gaz.

7 002 M$ au premier semestre 2019, en baisse de 7% sur un an pour les mêmes raisons > Résultat net ajusté part du Groupe Le résultat net ajusté part du Groupe s’est établi à : 2 887 M$ au deuxième trimestre 2019, en baisse de 19% par rapport à l’année dernière. Cette baisse s’explique par la baisse du résultat opérationnel net ajusté des secteurs et par l’augmentation du coût net de la dette nette sur un an notamment du fait de la remontée des taux d’intérêt en dollar.

5 646 M$ au premier semestre 2019 en baisse de 12% par rapport à l’année dernière pour les mêmes raisons. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur11. Le total des éléments d’ajustement du résultat net12 représente un montant de : -131 M$ au deuxième trimestre 2019.

221 M$ au premier semestre 2019. Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à : 33,0% au deuxième trimestre 2019, contre 38,6% un an plus tôt.

36,9% au premier semestre 2019, contre 39,2% un an plus tôt. > Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté dilué par action est : en baisse de 20% à 1,05 $ au deuxième trimestre 2019, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 625 millions, contre 1,31 $ au deuxième trimestre 2018.

en baisse de 14% à 2,07 $ au premier semestre 2019, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 622 millions, contre 2,41 $ au premier semestre 2018. Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le Groupe a procédé à des rachats d’actions. Ces opérations intègrent : d’une part, les rachats de l’intégralité des actions émises en 2019 dans le cadre de l’option de paiement du dividende en actions (non reconduite par l’Assemblée Générale de 2019), afin d’éliminer toute dilution liée à l’exercice de cette option : 14,9 millions d’actions ont ainsi été rachetées lors du deuxième trimestre 2019 et 16,1 millions d’actions au premier semestre 2019

d’autre part, des rachats additionnels d’actions : 7,5 millions d’actions ont ainsi été rachetées lors du deuxième trimestre 2019 pour un montant de 0,41 G$ et 13,7 millions d’actions au premier semestre 2019 pour un montant de 0,76 G$, dans le cadre du programme de rachat d’actions de 5 G$ sur la période 2018-2020. Au 30 juin 2019, le nombre d’actions dilué était de 2 619 millions. > Cessions – acquisitions Les cessions finalisées ont représenté : 212 M$ au deuxième trimestre 2019, liés notamment à la cession de la participation dans la raffinerie Wepec en Chine

575 M$ au premier semestre 2019, liés notamment à la cession de la participation dans la raffinerie Wepec en Chine, dans le terminal Hazira en Inde et de l’activité de polystyrène en Chine. Les acquisitions finalisées ont représenté : 614 M$ au deuxième trimestre 2019, liés notamment à l’acquisition de la participation de Chevron dans le Danish Underground Consortium au Danemark, au développement conjoint avec Saudi Aramco d’un réseau de stations-service en Arabie Saoudite, à l’alliance avec le groupe Adani dans le gaz naturel et la distribution de carburants en Inde et à l’augmentation du capital dans Total Eren pour son acquisition de Novenergia.

1 284 M$ au premier semestre 2019, liés notamment aux éléments ci-dessus ainsi qu’à la signature de la prise de participation de 10% dans le projet Arctic LNG 2 en Russie > Cash flow net Le cash flow net13 du Groupe ressort à : 3 277 M$ au deuxième trimestre 2019, en baisse de 16% sur un an dû à la hausse des acquisitions nettes.

6 220 M$ au premier semestre 2019, en hausse de 22% sur un an dû à la hausse de la marge brute d’autofinancement et à la baisse des acquisitions nettes. > Rentabilité La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 11,1% sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en hausse par rapport à la même période l’année dernière. En millions de dollars Période du 1er juillet 2018 Période du 1er avril 2018 Période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 au 31 mars 2019 au 30 juin 2018 Résultat net ajusté 13 125 13 810 12 299 Capitaux propres retraités moyens 117 787 118 094 113 251 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 11,1% 11,7% 10,9% La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 10,4% sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en hausse par rapport à la même période l’année dernière. En millions de dollars Période du 1er juillet 2018 Période du 1er avril 2018 Période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 au 31 mars 2019 au 30 juin 2018 Résultat opérationnel net ajusté 15 087 15 697 13 748 Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement 145 247 146 210 136 355 ROACE 10,4% 10,7% 10,1% Comptes de Total S.A.

Le résultat de Total S.A., société mère, s’établit à 6 282 millions d’euros au premier semestre 2019, contre 4 079 millions d’euros un an auparavant. Sensibilités 2019* Variation Impact estimé sur le

résultat opérationnel

net ajusté Impact estimé sur les

flux de trésorerie

d'exploitation Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides** +/- 10 $/b +/- 2,7 G$ +/- 3,2 G$ Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) +/- 10 $/t +/- 0,5 G$ +/- 0,6 G$ * Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2019. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.

** Environnement Brent à 60 $/b. Synthèse et perspectives Depuis le début du troisième trimestre 2019, le Brent évolue au-dessus de 60 $/b dans un contexte de reconduction des quotas de la coalition OPEP+ et des incertitudes sur l’évolution de la production en Libye, au Venezuela et en Iran. L’environnement reste volatil avec une incertitude sur la croissance de la demande d’hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale. Le Groupe maintient sa discipline sur les dépenses en 2019 avec un objectif d’investissements organiques autour de 14 G$ et de coûts de production de 5,5 $/bep. Le point mort cash organique avant dividende restera inférieur à 30 $/b. La croissance de la production devrait dépasser 9% en 2019, grâce à la montée en puissance de projets démarrés en 2018, aux démarrages au premier semestre de Kaombo Sul en Angola et Culzean en mer du Nord britannique, ainsi que ceux à venir de Johan Sverdrup en Norvège et Iara 1 au Brésil. Le Groupe poursuivra son objectif de profiter de l’environnement de coûts favorables pour sanctionner de nouveaux projets, notamment Arctic LNG 2 et Lapa 3. Au début du troisième trimestre les marges de raffinage européennes sont en progression tout en restant volatiles et l’Aval devrait bénéficier du redémarrage des raffineries de Grandpuits en France et Leuna en Allemagne. Dans ce contexte, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa politique de retour aux actionnaires. Le dividende en euro sera augmenté de 3,1% en 2019 représentant une augmentation totale de 6,5% depuis 2017 en ligne avec l’objectif d’augmentation de 10% sur la période 2018-2020. Il rachètera des actions pour un montant de 1,5 G$ en 2019 à 60 $/b dans le cadre de son programme de rachat d’actions de 5 G$ sur la période 2018-2020. * * * * * Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 14h00 (heure de Paris) de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, Patrick de La Chevardière, Directeur Financier et Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier adjoint, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le +33 (0) 1 76 70 07 94 (code d’accès 6785179) ou vous connecter sur le site du Groupe total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 95 03 48 (code d’accès 6785179). * * * * * Principales données opérationnelles des secteurs > Production du Groupe (Exploration Production + iGRP) 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Production combinée liquides/gaz

par zone géographique (kbep/j) 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 997 990 842 +18% Europe et Asie centrale 993 864 +15% 686 697 672 +2% Afrique 691 673 +3% 703 686 681 +3% Moyen-Orient et Afrique du Nord 695 660 +5% 358 373 401 -11% Amériques 365 386 -5% 214 201 121 +76% Asie Pacifique 207 128 +62% 2 957 2 946 2 717 +9% Production totale 2 951 2 710 +9% 750 709 616 +22% dont filiales mises en équivalence 730 670 +9% 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Production de liquides

par zone géographique (kb/j) 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 328 352 332 -1% Europe et Asie centrale 340 315 +8% 549 540 511 +7% Afrique 545 507 +7% 546 522 539 +1% Moyen-Orient et Afrique du Nord 534 520 +3% 160 177 190 -16% Amériques 168 177 -5% 41 39 11 x3,8 Asie Pacifique 40 12 x3,4 1 624 1 629 1 582 +3% Production totale 1 627 1 532 +6% 225 217 233 -3% dont filiales mises en équivalence 221 268 -18% 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Production de gaz

par zone géographique (Mpc/j) 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 3 639 3 426 2 754 +32% Europe et Asie centrale 3 532 2 954 +20% 703 792 772 -9% Afrique 748 815 -8% 866 905 787 +10% Moyen-Orient et Afrique du Nord 885 774 +14% 1 107 1 101 1 192 -7% Amériques 1 104 1 175 -6% 1 162 1 097 671 +73% Asie Pacifique 1 130 701 +61% 7 477 7 321 6 176 +21% Production totale 7 399 6 419 +15% 2 868 2 653 2 026 +42% dont filiales mises en équivalence 2 761 2 141 +29% > Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 Ventes de produits raffinés

par zone géographique (kb/j) 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 2 018 2 022 1 942 +4% Europe 2 020 1 922 +5% 751 658 652 +15% Afrique 705 703 - 846 839 802 +6% Amériques 842 781 +8% 536 616 644 -17% Reste du monde 576 662 -13% 4 152 4 135 4 040 +3% Total des ventes 4 143 4 068 +2% 535 557 556 -4% dont ventes massives raffinage 546 563 -3% 1 757 1 742 1 685 +4% dont négoce international 1 749 1 705 +3% Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe 2T19 1T19 2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 (56) (14) (358) Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (70) (553) - - (2) Plus ou moins value de cession - (103) (31) (2) (46) Charges de restructuration (33) (67) (57) - (236) Dépréciations exceptionnelles (57) (248) 32 (12) (74) Autres éléments 20 (135) (28) 388 517 Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt 360 472 (47) (22) 9 Effet des variations de juste valeur (69) 1 (131) 352 168 Total des éléments d’ajustement du résultat net 221 (80) Investissements – Désinvestissements 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 3 028 2 784 2 780 +9% Investissements organiques ( a ) 5 811 5 400 +8% 185 232 137 +35% dont exploration capitalisée 417 248 +68% 370 130 140 x2,6 dont augmentation des prêts non courants 500 311 +61% (254) (134) (581) ns dont remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME* (388) (997) ns 614 669 426 +44% Acquisitions ( b ) 1 284 4 114 -69% 212 363 693 -69% Cessions ( c ) 575 2 862 -80% - - - ns Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) - - ns 3 430 3 090 2 513 +36% Investissements nets ( a + b - c - d ) 6 520 6 652 -2% (99) ns Remboursement organique de prêts SME* ( e ) (99) ns 3 331 3 090 2 513 +33% Flux de trésorerie d'investissement (a + b - c + e) 6 421 6 652 -3% *A compter du deuxième trimestre 2019, les remboursements organiques de prêts SME se définissent comme les remboursements des prêts aux sociétés mises en équivalence provenant de leur flux de trésorerie d’exploitation. Cash flow 2T19 1T19 2T18 2T19

vs

2T18 En millions de dollars 1S19 1S18 1S19

vs

1S18 7 208 6 536 6 797 +6% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) 13 744 12 465 +10% (501) (503) (398) ns frais financiers (1 004) (696) ns 6 707 6 033 6 399 +5% Marge brute d'autofinancement ( a ) 12 740 11 769 +8% (317) (2 970) (856) ns diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (3 287) (4 078) ns (40) 566 703 ns effet de stock 526 636 -17% (99) Remboursement organique de prêts SME (99) 6 251 3 629 6 246 - Flux de trésorerie d’exploitation 9 880 8 327 +19% 3 028 2 784 2 780 +9% Investissements organiques ( b ) 5 811 5 400 +8% 3 679 3 249 3 619 +2% Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) 6 929 6 369 +9% 3 430 3 090 2 513 +36% Investissements nets ( c ) 6 520 6 652 -2% 3 277 2 943 3 886 -16% Cash flow net ( a - c ) 6 220 5 117 +22% Ratio d’endettement* En millions de dollars 30/06/2019 31/03/2019 30/06/2018 Dettes financières courantes 16 221 13 906 15 659 Actifs financiers courants nets (3 110) (2 722) (2 806) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés - 227 - Dettes financières non courantes 45 394 44 396 38 362 Instruments de couverture des dettes financières

non courantes (771) (637) (967) Trésorerie et équivalents de trésorerie (26 723) (25 432) (26 475) Dette nette (a) 31 011 29 738 23 773 Capitaux propres – part du Groupe 116 862 117 993 117 975 Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) 2 362 2 365 2 288 Capitaux propres (b) 119 224 120 358 120 263 Ratio d'endettement = a / (a + b) 20,6% 19,8% 16,5% * Les taux d’endettement au 31/03/2019 et 30/06/2019 intègrent l’impact de la nouvelle norme IFRS16, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 Rentabilité des capitaux employés moyens > Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 En millions de dollars Exploration-

Production Integrated Gas,

Renewables

& Power Raffinage-Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 8 159 2 394 3 309 1 573 15 087 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2018* 92 296 30 861 12 939 7 040 141 878 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2019* 90 633 37 290 12 300 8 535 148 617 ROACE 8,9% 7,0% 26,2% 20,2% 10,4% > Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 En millions de dollars Exploration-

Production Integrated Gas,

Renewables

& Power Raffinage-Chimie Marketing &

Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 8 452 2 530 3 415 1 628 15 697 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2018* 93 276 30 996 13 428 7 409 143 957 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2019* 90 051 37 235 13 153 8 255 148 463 ROACE 9,2% 7,4% 25,7% 20,8% 10,7% * Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts). Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l’objet d’une publication spécifique, conformément à l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site du Groupe total.com. Ce communiqué de presse présente les résultats du deuxième trimestre 2019 et du premier semestre 2019, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 30 juin 2019. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site du Groupe total.com. Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004. Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment le prix des produits pétroliers, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques et les changements des conditions de marché. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL.

En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe. Les éléments d’ajustement comprennent : (i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs. (ii) l’effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement. (iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS. Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros. Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov. Comptes Total

Comptes consolidés du deuxième et du permier semestre 2019, normes IFRS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars)(a) 2019 2019 2018 Chiffre d'affaires 51 242 51 205 52 540 Droits d'accises (6 040) (6 081) (6 438) Produits des ventes 45 202 45 124 46 102 Achats, nets de variation de stocks (30 390) (29 721) (30 599) Autres charges d'exploitation (7 078) (6 725) (6 761) Charges d'exploration (170) (288) (158) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 661) (3 466) (3 435) Autres produits 321 247 252 Autres charges (189) (209) (413) Coût de l'endettement financier brut (568) (561) (478) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (42) (28) (54) Coût de l'endettement financier net (610) (589) (532) Autres produits financiers 326 160 321 Autres charges financières (188) (195) (159) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 812 711 1 103 Charge d'impôt (1 571) (1 909) (2 087) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 804 3 140 3 634 Part du Groupe 2 756 3 111 3 721 Intérêts ne conférant pas le contrôle 48 29 (87) Résultat net par action (en $) 1,01 1,17 1,38 Résultat net dilué par action (en $) 1,00 1,16 1,38 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars) 2019 2019 2018 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 804 3 140 3 634 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (223) 164 42 Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 74 33 (2) Effet d'impôt 59 (45) (20) Écart de conversion de consolidation de la société-mère 1 057 (1 531) (4 761) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 967 (1 379) (4 741) Écart de conversion de consolidation (619) 806 1 330 Couverture de flux futurs (246) (127) 77 Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 43 11 2 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (135) 388 36 Autres éléments 1 1 (2) Effet d'impôt 69 38 (27) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (887) 1 117 1 416 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 80 (262) (3 325) Résultat global 2 884 2 878 309 Part du Groupe 2 797 2 840 450 Intérêts ne conférant pas le contrôle 87 38 (141) COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars)(a) 2019 2018 Chiffre d'affaires 102 447 102 151 Droits d'accises (12 121) (12 757) Produits des ventes 90 326 89 394 Achats, nets de variation de stocks (60 111) (60 045) Autres charges d'exploitation (13 803) (13 698) Charges d'exploration (458) (362) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 127) (6 351) Autres produits 568 775 Autres charges (398) (603) Coût de l'endettement financier brut (1 129) (868) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (70) (95) Coût de l'endettement financier net (1 199) (963) Autres produits financiers 486 561 Autres charges financières (383) (329) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 523 1 587 Charge d'impôt (3 480) (3 683) Résultat net de l'ensemble consolidé 5 944 6 283 Part du Groupe 5 867 6 357 Intérêts ne conférant pas le contrôle 77 (74) Résultat net par action (en $) 2,17 2,39 Résultat net dilué par action (en $) 2,16 2,38 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars) 2019 2018 Résultat net de l'ensemble consolidé 5 944 6 283 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (59) 67 Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres 107 5 Effet d'impôt 14 (18) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (474) (2 630) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (412) (2 576) Écart de conversion de consolidation 187 968 Couverture de flux futurs (373) 255 Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 54 (27) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 253 (132) Autres éléments 2 (2) Effet d'impôt 107 (75) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 230 987 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (182) (1 589) Résultat global 5 762 4 694 Part du Groupe 5 637 4 806 Intérêts ne conférant pas le contrôle 125 (112) BILAN CONSOLIDÉ TOTAL 30 juin 2019 31 mars 2019 31 décembre

2018 30 juin 2018 (en millions de dollars) (non audité) (non audité) (non audité) ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 29 229 28 727 28 922 24 562 Immobilisations corporelles 118 063 117 881 113 324 114 047 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 26 473 25 996 23 444 22 443 Autres titres 1 660 1 468 1 421 1 396 Actifs financiers non courants 771 637 680 967 Impôts différés 6 022 6 246 6 663 5 348 Autres actifs non courants 2 306 2 156 2 509 3 384 Total actifs non courants 184 524 183 111 176 963 172 147 Actifs courants Stocks 16 410 17 075 14 880 18 392 Clients et comptes rattachés 20 349 19 321 17 270 16 974 Autres créances 15 958 16 237 14 724 14 408 Actifs financiers courants 3 536 3 373 3 654 3 609 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 723 25 432 27 907 26 475 Actifs destinés à être cédés ou échangés - 314 1 364 - Total actifs courants 82 976 81 752 79 799 79 858 Total actif 267 500 264 863 256 762 252 005 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 8 301 8 231 8 227 8 305 Primes et réserves consolidées 123 351 123 702 120 569 121 896 Écarts de conversion (11 177) (11 606) (11 313) (9 764) Actions autodétenues (3 613) (2 334) (1 843) (2 462) Total des capitaux propres - part du Groupe 116 862 117 993 115 640 117 975 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 362 2 365 2 474 2 288 Total des capitaux propres 119 224 120 358 118 114 120 263 Passifs non courants Impôts différés 11 486 11 339 11 490 11 969 Engagements envers le personnel 3 375 3 150 3 363 3 329 Provisions et autres passifs non courants 21 629 21 020 21 432 18 807 Dettes financières non courantes 45 394 44 396 40 129 38 362 Total passifs non courants 81 884 79 905 76 414 72 467 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 27 059 26 416 26 134 25 021 Autres créditeurs et dettes diverses 22 686 23 361 22 246 17 792 Dettes financières courantes 16 221 13 906 13 306 15 659 Autres passifs financiers courants 426 651 478 803 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés - 266 70 - Total passifs courants 66 392 64 600 62 234 59 275 Total passif et capitaux propres 267 500 264 863 256 762 252 005 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 2ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre (en millions de dollars) 2019 2019 2018 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 2 804 3 140 3 634 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 819 3 716 3 508 Provisions et impôts différés 239 140 35 (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (191) (173) (148) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (168) (306) (298) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (317) (2 970) (856) Autres, nets 65 82 371 Flux de trésorerie d'exploitation 6 251 3 629 6 246 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (2 881) (2 704) (3 513) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (208) - 12 Coût d'acquisition de titres (437) (753) (146) Augmentation des prêts non courants (370) (130) (140) Investissements (3 896) (3 587) (3 787) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 155 8 304 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée (1) 147 (7) Produits de cession d'autres titres 58 208 396 Remboursement de prêts non courants 353 134 581 Désinvestissements 565 497 1 274 Flux de trésorerie d'investissement (3 331) (3 090) (2 513) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 449 1 473 - actions propres (1 279) (491) (1 182) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (2 935) (1 830) (2 692) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (93) - (72) Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (175) (140) (116) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - (150) - Émission nette d'emprunts non courants 2 331 1 250 52 Variation des dettes financières courantes 37 (1 526) (738) Variation des actifs et passifs financiers courants (164) 106 (1 779) Flux de trésorerie de financement (1 829) (2 780) (6 054) Augmentation (diminution) de la trésorerie 1 091 (2 241) (2 321) Incidence des variations de change 200 (234) (1 296) Trésorerie en début de période 25 432 27 907 30 092 Trésorerie à fin de période 26 723 25 432 26 475 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er semestre 1er semestre (en millions de dollars) 2019 2018 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 5 944 6 283 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 7 535 6 554 Provisions et impôts différés 379 149 (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (364) (273) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (474) (557) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (3 287) (4 078) Autres, nets 147 249 Flux de trésorerie d'exploitation 9 880 8 327 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (5 585) (9 178) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (208) (714) Coût d'acquisition de titres (1 190) (308) Augmentation des prêts non courants (500) (311) Investissements (7 483) (10 511) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 163 2 282 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 146 (4) Produits de cession d'autres titres 266 584 Remboursement de prêts non courants 487 997 Désinvestissements 1 062 3 859 Flux de trésorerie d'investissement (6 421) (6 652) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 450 482 - actions propres (1 770) (1 740) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (4 765) (4 208) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (93) (84) Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (315) (266) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (150) - Émission nette d'emprunts non courants 3 581 (2 428) Variation des dettes financières courantes (1 489) 969 Variation des actifs et passifs financiers courants (58) (624) Flux de trésorerie de financement (4 609) (7 899) Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 150) (6 224) Incidence des variations de change (34) (486) Trésorerie en début de période 27 907 33 185 Trésorerie à fin de période 26 723 26 475 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTAL (non audité) Actions émises Primes et

réserves

consolidées Écarts

de

conversion Actions autodétenues Capitaux

propres -

part du

Groupe Intérêts ne

conférant

pas le

contrôle Capitaux

propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2018 2 528 989 616 7 882 112 040 (7 908) (8 376 756) (458) 111 556 2 481 114 037 Résultat net du premier semestre 2018 - - 6 357 - - - 6 357 (74) 6 283 Autres éléments du résultat global - - 305 (1 856) - - (1 551) (38) (1 589) Résultat Global - - 6 662 (1 856) - - 4 806 (112) 4 694 Dividendes - - (4 070) - - - (4 070) (84) (4 154) Émissions d'actions 136 887 716 423 7 270 - - - 7 693 - 7 693 Rachats d'actions - - - - (33 056 514) (2 004) (2 004) - (2 004) Cessions d'actions(a) - - - - 3 450 - - - - Paiements en actions - - 192 - - - 192 - 192 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (161) - - - (161) - (161) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (4) - - - (4) 4 - Autres éléments - - (33) - - - (33) (1) (34) Au 30 juin 2018 2 665 877 332 8 305 121 896 (9 764) (41 429 820) (2 462) 117 975 2 288 120 263 Résultat net du second semestre 2018 - - 5 089 - - - 5 089 178 5 267 Autres éléments du résultat global - - (325) (1 549) - - (1 874) (31) (1 905) Résultat Global - - 4 764 (1 549) - - 3 215 147 3 362 Dividendes - - (3 811) - - - (3 811) (13) (3 824) Émissions d'actions 19 315 374 53 1 096 - - - 1 149 - 1 149 Rachats d'actions - - - - (39 709 967) (2 324) (2 324) - (2 324) Cessions d'actions(a) - - (240) - 4 075 807 240 - - - Paiements en actions - - 102 - - - 102 - 102 Annulation d'actions (44 590 699) (131) (2 572) - 44 590 699 2 703 - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (154) - - - (154) - (154) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (513) - - - (513) (103) (616) Autres éléments - - 1 - - - 1 155 156 Au 31 décembre 2018 2 640 602 007 8 227 120 569 (11 313) (32 473 281) (1 843) 115 640 2 474 118 114 Résultat net du premier semestre 2019 - - 5 867 - - - 5 867 77 5 944 Autres éléments du résultat global - - (366) 136 - - (230) 48 (182) Résultat Global - - 5 501 136 - - 5 637 125 5 762 Dividendes - - (3 875) - - - (3 875) (93) (3 968) Émissions d'actions 26 281 753 74 1 271 - - - 1 345 - 1 345 Rachats d'actions - - - - (32 331 446) (1 770) (1 770) - (1 770) Cessions d'actions(a) - - - - 4 010 - - - - Paiements en actions - - 103 - - - 103 - 103 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - (5) - - - (5) - (5) Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (207) - - - (207) - (207) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - - - - - - (150) (150) Autres éléments - - (6) - - - (6) 6 - Au 30 juin 2019 2 666 883 760 8 301 123 351 (11 177) (64 800 717) (3 613) 116 862 2 362 119 224 (a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 2ème trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 2 273 3 789 22 509 22 671 - - 51 242 Chiffre d'affaires Groupe 7 586 632 8 293 139 36 (16 686) - Droits d'accises - - (761) (5 279) - - (6 040) Produits des ventes 9 859 4 421 30 041 17 531 36 (16 686) 45 202 Charges d'exploitation (4 205) (3 878) (29 168) (16 844) (229) 16 686 (37 638) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 687) (328) (389) (237) (20) - (3 661) Résultat opérationnel 2 967 215 484 450 (213) - 3 903 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 173 661 111 111 26 - 1 082 Impôts du résultat opérationnel net (1 161) (450) 46 (170) 64 - (1 671) Résultat opérationnel net 1 979 426 641 391 (123) - 3 314 Coût net de la dette nette (510) Intérêts ne conférant pas le contrôle (48) Résultat net - part du groupe 2 756 2ème trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - (59) - - - - (59) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (59) - - - - (59) Charges d'exploitation - (54) (43) (34) - - (131) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (43) (11) (10) - - - (64) Résultat opérationnel (b) (43) (124) (53) (34) - - (254) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - 407 (49) (7) - - 351 Impôts du résultat opérationnel net - (286) 28 9 - - (249) Résultat opérationnel net (b) (43) (3) (74) (32) - - (152) Coût net de la dette nette (4) Intérêts ne conférant pas le contrôle 25 Résultat net - part du groupe (131) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - (6) (34) - - Sur le résultat opérationnel net - - (1) (25) - 2ème trimestre 2019 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 2 273 3 848 22 509 22 671 - - 51 301 Chiffre d'affaires Groupe 7 586 632 8 293 139 36 (16 686) - Droits d'accises - - (761) (5 279) - - (6 040) Produits des ventes 9 859 4 480 30 041 17 531 36 (16 686) 45 261 Charges d'exploitation (4 205) (3 824) (29 125) (16 810) (229) 16 686 (37 507) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 644) (317) (379) (237) (20) - (3 597) Résultat opérationnel ajusté 3 010 339 537 484 (213) - 4 157 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 173 254 160 118 26 - 731 Impôts du résultat opérationnel net (1 161) (164) 18 (179) 64 - (1 422) Résultat opérationnel net ajusté 2 022 429 715 423 (123) - 3 466 Coût net de la dette nette (506) Intérêts ne conférant pas le contrôle (73) Résultat net ajusté - part du groupe 2 887 2ème trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 2 257 857 363 383 36 3 896 Désinvestissements 60 349 70 85 1 565 Flux de trésorerie d'exploitation 3 768 641 1 658 611 (427) 6 251 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 419 21 711 21 279 2 - 51 205 Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) Produits des ventes 9 510 7 046 28 952 16 136 29 (16 549) 45 124 Charges d'exploitation (4 029) (6 409) (27 334) (15 334) (177) 16 549 (36 734) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) Résultat opérationnel 2 952 322 1 244 569 (163) - 4 924 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 194 380 149 (10) 1 - 714 Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (173) (292) (164) 60 - (1 993) Résultat opérationnel net 1 722 529 1 101 395 (102) - 3 645 Coût net de la dette nette (505) Intérêts ne conférant pas le contrôle (29) Résultat net - part du groupe 3 111 1er trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - (27) - - - - (27) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (27) - - - - (27) Charges d'exploitation - (58) 492 74 - - 508 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - - Résultat opérationnel (b) - (85) 492 74 - - 481 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - 6 2 - - - 8 Impôts du résultat opérationnel net - 16 (149) (22) - - (155) Résultat opérationnel net (b) - (63) 345 52 - - 334 Coût net de la dette nette (4) Intérêts ne conférant pas le contrôle 22 Résultat net - part du groupe 352 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 492 74 - - Sur le résultat opérationnel net - - 345 52 - 1er trimestre 2019 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 446 21 711 21 279 2 - 51 232 Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) Produits des ventes 9 510 7 073 28 952 16 136 29 (16 549) 45 151 Charges d'exploitation (4 029) (6 351) (27 826) (15 408) (177) 16 549 (37 242) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) Résultat opérationnel ajusté 2 952 407 752 495 (163) - 4 443 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 194 374 147 (10) 1 - 706 Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (189) (143) (142) 60 - (1 838) Résultat opérationnel net ajusté 1 722 592 756 343 (102) - 3 311 Coût net de la dette nette (501) Intérêts ne conférant pas le contrôle (51) Résultat net ajusté - part du groupe 2 759 1er trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 2 025 1 118 285 144 15 3 587 Désinvestissements 29 225 169 72 2 497 Flux de trésorerie d'exploitation 3 936 892 (538) 232 (893) 3 629 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 2ème trimestre 2018 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 3 119 3 547 23 349 22 528 (3) - 52 540 Chiffre d'affaires Groupe 7 646 469 9 440 293 (63) (17 785) - Droits d'accises - - (867) (5 571) - - (6 438) Produits des ventes 10 765 4 016 31 922 17 250 (66) (17 785) 46 102 Charges d'exploitation (4 791) (3 605) (30 369) (16 416) (122) 17 785 (37 518) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 345) (603) (304) (172) (11) - (3 435) Résultat opérationnel 3 629 (192) 1 249 662 (199) - 5 149 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 256 441 289 107 11 - 1 104 Impôts du résultat opérationnel net (1 687) (104) (279) (194) 85 - (2 179) Résultat opérationnel net 2 198 145 1 259 575 (103) - 4 074 Coût net de la dette nette (440) Intérêts ne conférant pas le contrôle 87 Résultat net - part du groupe 3 721 2ème trimestre 2018 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - 24 - - - - 24 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 24 - - - - 24 Charges d'exploitation (97) (9) 569 134 - - 597 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - (424) - - - - (424) Résultat opérationnel (b) (97) (409) 569 134 - - 197 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (66) (4) 46 1 - - (23) Impôts du résultat opérationnel net 46 (7) (177) (38) - - (176) Résultat opérationnel net (b) (117) (420) 438 97 - - (2) Coût net de la dette nette (9) Intérêts ne conférant pas le contrôle 179 Résultat net - part du groupe 168 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 569 134 - - Sur le résultat opérationnel net - - 438 97 - 2ème trimestre 2018 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 3 119 3 523 23 349 22 528 (3) - 52 516 Chiffre d'affaires Groupe 7 646 469 9 440 293 (63) (17 785) - Droits d'accises - - (867) (5 571) - - (6 438) Produits des ventes 10 765 3 992 31 922 17 250 (66) (17 785) 46 078 Charges d'exploitation (4 694) (3 596) (30 938) (16 550) (122) 17 785 (38 115) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 345) (179) (304) (172) (11) - (3 011) Résultat opérationnel ajusté 3 726 217 680 528 (199) - 4 952 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 322 445 243 106 11 - 1 127 Impôts du résultat opérationnel net (1 733) (97) (102) (156) 85 - (2 003) Résultat opérationnel net ajusté 2 315 565 821 478 (103) - 4 076 Coût net de la dette nette (431) Intérêts ne conférant pas le contrôle (92) Résultat net ajusté - part du groupe 3 553 2ème trimestre 2018 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 2 612 447 404 310 14 3 787 Désinvestissements 466 439 324 45 - 1 274 Flux de trésorerie d'exploitation 4 474 258 999 841 (326) 6 246 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1ersemestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 4 067 10 208 44 220 43 950 2 - 102 447 Chiffre d'affaires Groupe 15 302 1 259 16 310 301 63 (33 235) - Droits d'accises - - (1 537) (10 584) - - (12 121) Produits des ventes 19 369 11 467 58 993 33 667 65 (33 235) 90 326 Charges d'exploitation (8 234) (10 287) (56 502) (32 178) (406) 33 235 (74 372) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (5 216) (643) (763) (470) (35) - (7 127) Résultat opérationnel 5 919 537 1 728 1 019 (376) - 8 827 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 367 1 041 260 101 27 - 1 796 Impôts du résultat opérationnel net (2 585) (623) (246) (334) 124 - (3 664) Résultat opérationnel net 3 701 955 1 742 786 (225) - 6 959 Coût net de la dette nette (1 015) Intérêts ne conférant pas le contrôle (77) Résultat net - part du groupe 5 867 1ersemestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - (86) - - - - (86) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (86) - - - - (86) Charges d'exploitation - (112) 449 40 - - 377 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (43) (11) (10) - - - (64) Résultat opérationnel (b) (43) (209) 439 40 - - 227 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - 413 (47) (7) - - 359 Impôts du résultat opérationnel net - (270) (121) (13) - - (404) Résultat opérationnel net (b) (43) (66) 271 20 - - 182 Coût net de la dette nette (8) Intérêts ne conférant pas le contrôle 47 Résultat net - part du groupe 221 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 486 40 - - Sur le résultat opérationnel net - - 344 27 - 1ersemestre 2019 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 4 067 10 294 44 220 43 950 2 - 102 533 Chiffre d'affaires Groupe 15 302 1 259 16 310 301 63 (33 235) - Droits d'accises - - (1 537) (10 584) - - (12 121) Produits des ventes 19 369 11 553 58 993 33 667 65 (33 235) 90 412 Charges d'exploitation (8 234) (10 175) (56 951) (32 218) (406) 33 235 (74 749) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (5 173) (632) (753) (470) (35) - (7 063) Résultat opérationnel ajusté 5 962 746 1 289 979 (376) - 8 600 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 367 628 307 108 27 - 1 437 Impôts du résultat opérationnel net (2 585) (353) (125) (321) 124 - (3 260) Résultat opérationnel net ajusté 3 744 1 021 1 471 766 (225) - 6 777 Coût net de la dette nette (1 007) Intérêts ne conférant pas le contrôle (124) Résultat net ajusté - part du groupe 5 646 1ersemestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 4 282 1 975 648 527 51 7 483 Désinvestissements 89 574 239 157 3 1 062 Flux de trésorerie d'exploitation 7 704 1 533 1 120 843 (1 320) 9 880 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1ersemestre 2018 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 5 337 7 887 45 088 43 836 3 - 102 151 Chiffre d'affaires Groupe 14 423 961 17 396 491 34 (33 305) - Droits d'accises - - (1 714) (11 043) - - (12 757) Produits des ventes 19 760 8 848 60 770 33 284 37 (33 305) 89 394 Charges d'exploitation (8 721) (8 123) (58 248) (31 919) (399) 33 305 (74 105) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 561) (807) (617) (346) (20) - (6 351) Résultat opérationnel 6 478 (82) 1 905 1 019 (382) - 8 938 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 577 795 417 193 9 - 1 991 Impôts du résultat opérationnel net (3 119) (237) (383) (297) 181 - (3 855) Résultat opérationnel net 3 936 476 1 939 915 (192) - 7 074 Coût net de la dette nette (791) Intérêts ne conférant pas le contrôle 74 Résultat net - part du groupe 6 357 1ersemestre 2018 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - 13 - - - - 13 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 13 - - - - 13 Charges d'exploitation (150) (101) 531 105 (9) - 376 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - (446) - - - - (446) Résultat opérationnel (b) (150) (534) 531 105 (9) - (57) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (167) (15) 25 - - - (157) Impôts du résultat opérationnel net 121 (21) (158) (35) - - (93) Résultat opérationnel net (b) (196) (570) 398 70 (9) - (307) Coût net de la dette nette (19) Intérêts ne conférant pas le contrôle 246 Résultat net - part du groupe (80) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 531 105 - - Sur le résultat opérationnel net - - 415 70 - 1ersemestre 2018 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 5 337 7 874 45 088 43 836 3 - 102 138 Chiffre d'affaires Groupe 14 423 961 17 396 491 34 (33 305) - Droits d'accises - - (1 714) (11 043) - - (12 757) Produits des ventes 19 760 8 835 60 770 33 284 37 (33 305) 89 381 Charges d'exploitation (8 571) (8 022) (58 779) (32 024) (390) 33 305 (74 481) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 561) (361) (617) (346) (20) - (5 905) Résultat opérationnel ajusté 6 628 452 1 374 914 (373) - 8 995 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 744 810 392 193 9 - 2 148 Impôts du résultat opérationnel net (3 240) (216) (225) (262) 181 - (3 762) Résultat opérationnel net ajusté 4 132 1 046 1 541 845 (183) - 7 381 Coût net de la dette nette (772) Intérêts ne conférant pas le contrôle (172) Résultat net ajusté - part du groupe 6 437 1ersemestre 2018 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 8 157 1 022 736 538 58 10 511 Désinvestissements 2 642 592 349 273 3 3 859 Flux de trésorerie d'exploitation 7 796 326 (110) 781 (466) 8 327 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité) Compte de 2ème trimestre 2019 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 51 301 (59) 51 242 Droits d'accises (6 040) - (6 040) Produits des ventes 45 261 (59) 45 202 Achats, nets de variation de stocks (30 295) (95) (30 390) Autres charges d'exploitation (7 042) (36) (7 078) Charges d'exploration (170) - (170) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 597) (64) (3 661) Autres produits 253 68 321 Autres charges (117) (72) (189) Coût de l'endettement financier brut (564) (4) (568) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (42) - (42) Coût de l'endettement financier net (606) (4) (610) Autres produits financiers 326 - 326 Autres charges financières (188) - (188) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 457 355 812 Charge d'impôt (1 322) (249) (1 571) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 960 (156) 2 804 Part du Groupe 2 887 (131) 2 756 Intérêts ne conférant pas le contrôle 73 (25) 48 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Compte de 2ème trimestre 2018 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 52 516 24 52 540 Droits d'accises (6 438) - (6 438) Produits des ventes 46 078 24 46 102 Achats, nets de variation de stocks (31 263) 664 (30 599) Autres charges d'exploitation (6 694) (67) (6 761) Charges d'exploration (158) - (158) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 011) (424) (3 435) Autres produits 254 (2) 252 Autres charges (55) (358) (413) Coût de l'endettement financier brut (469) (9) (478) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (54) - (54) Coût de l'endettement financier net (523) (9) (532) Autres produits financiers 321 - 321 Autres charges financières (159) - (159) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 766 337 1 103 Charge d'impôt (1 911) (176) (2 087) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 645 (11) 3 634 Part du Groupe 3 553 168 3 721 Intérêts ne conférant pas le contrôle 92 (179) (87) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité) Compte de 1ersemestre 2019 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 102 533 (86) 102 447 Droits d'accises (12 121) - (12 121) Produits des ventes 90 412 (86) 90 326 Achats, nets de variation de stocks (60 533) 422 (60 111) Autres charges d'exploitation (13 758) (45) (13 803) Charges d'exploration (458) - (458) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 063) (64) (7 127) Autres produits 453 115 568 Autres charges (190) (208) (398) Coût de l'endettement financier brut (1 121) (8) (1 129) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (70) - (70) Coût de l'endettement financier net (1 191) (8) (1 199) Autres produits financiers 486 - 486 Autres charges financières (383) - (383) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 071 452 1 523 Charge d'impôt (3 076) (404) (3 480) Résultat net de l'ensemble consolidé 5 770 174 5 944 Part du Groupe 5 646 221 5 867 Intérêts ne conférant pas le contrôle 124 (47) 77 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Compte de 1ersemestre 2018 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 102 138 13 102 151 Droits d'accises (12 757) - (12 757) Produits des ventes 89 381 13 89 394 Achats, nets de variation de stocks (60 623) 578 (60 045) Autres charges d'exploitation (13 496) (202) (13 698) Charges d'exploration (362) - (362) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (5 905) (446) (6 351) Autres produits 628 147 775 Autres charges (115) (488) (603) Coût de l'endettement financier brut (849) (19) (868) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (95) - (95) Coût de l'endettement financier net (944) (19) (963) Autres produits financiers 561 - 561 Autres charges financières (329) - (329) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 403 184 1 587 Charge d'impôt (3 590) (93) (3 683) Résultat net de l'ensemble consolidé 6 609 (326) 6 283 Part du Groupe 6 437 (80) 6 357 Intérêts ne conférant pas le contrôle 172 (246) (74) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 1 Définitions en page 2.

2 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 11.

3 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

4 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

5 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

6 Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 11).

7 Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 11)

8 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, et à partir du deuxième trimestre 2019 y compris les remboursements organiques de prêts aux sociétés mises en équivalence (SME). La méthode du coût de remplacement est explicitée page 13. Le tableau de réconciliation des différents cash flow figure en page 11.

9 DACF = Debt adjusted cash flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.

10 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

11 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 11.

12 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 11 ainsi que dans les annexes aux comptes.

13 Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle). Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005350/fr/

