Total : Saft s'allie au groupe chinois Tianneng pour croître en Chine et développer ses activités dans la mobilité électrique et le stockage d'énergie

Saft, filiale de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), a signé un accord avec Tianneng Energy Technology (TET), filiale du groupe privé chinois Tianneng, pour la création d'une coentreprise visant à développer leur activité lithium-ion. La production sera basée sur le site de la gigafactory de Changxing, doté d'une capacité potentielle de 5,5 gigawatt-heures (GWh) dont plusieurs GWh sont déjà en opération. Saft détiendra 40 % dans cette nouvelle coentreprise, le reste du capital sera détenu par le groupe Tianneng.

La coentreprise sera axée sur le développement, la fabrication et la vente de cellules, de modules et de packs lithium-ion pour la Chine et les marchés internationaux. Les vélos et véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie (ESS) seront les principaux marchés ciblés.

Par ailleurs, les partenaires prévoient d'accroître la capacité de production du site de Changxing pour répondre à la hausse future de la demande, portée par les ventes liées à la mobilité électrique et le développement des énergies renouvelables.

« Il s’agit du premier mouvement stratégique impulsé par Total, depuis son acquisition en 2016, pour développer l’activité de Saft en Chine, premier marché mondial pour les énergies nouvelles, d’une part ; et dans le stockage d’énergie stationnaire indispensable au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables intermittentes, d’autre part », a déclaré Patrick Pouyanné, Président – directeur général de Total. « Cette coentreprise permet à Saft de s’allier à un partenaire chinois, leader mondial des batteries acides plomb, qui souhaite se développer sur les technologies lithium-ion. Elle donnera à Saft accès au marché chinois des batteries en plein essor et permettra de disposer de capacités de production de masse très compétitives afin d’accélérer la croissance de ses activités. »

« Ce partenariat nous permet de bénéficier des 30 années d'expérience de Saft et de son leadership technique établi dans le domaine des éléments Li-on », a déclaré Tianren Zhang, Président de Tianneng. « Pour la coentreprise, la réputation exceptionnelle de Saft, liée à la grande qualité de ses produits, sera un atout déterminant en termes de crédibilité sur le marché, ce qui nous aidera à développer nos activités. »

« Nous nous réjouissons de ce partenariat de long terme avec Tianneng, qui repose sur une vision industrielle commune », a déclaré Ghislain Lescuyer, Directeur général de Saft. « Cette coentreprise va nous permettre de franchir une nouvelle étape et d’accroitre considérablement notre présence sur le marché du Li-on chinois qui concentrera plus de 40 % de la demande mondiale d'ici 2025 et développer nos activités mondiales. »

À propos de Tianneng

Créé en 1986, le groupe Tianneng est une entreprise privée, leadeur de la fabrication de batteries en Chine. Il compte environ 20 000 collaborateurs et huit sites de production en Chine. Tianneng Energy Technology, filiale à 100 % de Tianneng, regroupe toutes les activités Li-on du groupe.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d'une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total, leader international du pétrole et du gaz et acteur majeur des énergies à faible teneur en carbone.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

