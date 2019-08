Total : acquisition de la société Vents d'Oc

26/08/2019 | 12:45

Total annonce l'acquisition de la société Vents d'Oc et se renforce dans les énergies renouvelables en France.



Vents d'Oc développe plus de 200 mégawatt de projets d'énergies renouvelables, principalement éoliens. Cette acquisition est réalisée via Quadran, filiale de production d'électricité renouvelable de Total en France, dont le portefeuille s'élève aujourd'hui à plus de 830 MW, à la fois de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques.



' Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'électricité bas carbone en France, depuis la production sur base gaz naturel ou renouvelables jusqu'à la commercialisation via Total Direct Energie ', a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total.



