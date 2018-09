Total : annonce la mise en distribution du premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):

Le Conseil d’administration, réuni le 19 septembre 2018, a décidé la mise en distribution d’un premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018, d’un montant de 0,64 euro par action, conformément à la décision du Conseil du 25 avril 2018, en hausse de 3,2% par rapport aux trois acomptes et au solde versés au titre de l’exercice 2017. Conformément à la quatrième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2018, l’option du paiement de cet acompte sur dividende en actions nouvelles de la Société sera proposée aux actionnaires y compris aux détenteurs d’American Depositary Shares cotés sur le New York Stock Exchange (ADS).

Conformément aux annonces sur la politique de retour à l’actionnaire faites le 8 février 2018, de façon à éviter toute dilution liée à l’émission d’actions nouvelles, le Groupe procédera au rachat au cours du trimestre de ces actions nouvellement émises en vue de leur annulation.

Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de ce premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018 est fixé à 52,95 euros, égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le Conseil d’administration du 19 septembre 2018, diminuée du montant net de cet acompte sur dividende, sans décote, et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et feront l’objet d’une demande d’admission à la cotation sur Euronext Paris.

Les actionnaires et les détenteurs d’ADS recevront ce premier acompte, et pourront opter pour son paiement soit en numéraire ou en actions nouvelles, en adressant leur demande à leurs intermédiaires financiers, selon le calendrier suivant :

Actionnaires Détenteurs d’ADS Détachement du dividende 25 septembre 2018 21 septembre 2018 Période d’option pour le paiement en actions nouvelles 25 septembre au

4 octobre 2018 (inclus) 25 septembre au

1er octobre 2018 (inclus) Paiement en numéraire (à défaut d’option pour le paiement en actions nouvelles) 12 octobre 2018 19 octobre 2018 Livraison des actions (en cas d’option pour le paiement en actions nouvelles) 12 octobre 2018 19 octobre 2018

Si le montant du premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018 pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, les actionnaires pourront recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où ils exercent leur option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué n'est produit qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat de titres financiers. Ce communiqué ou tout autre document relatif au paiement du dividende en actions ne pourra être diffusé hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de titres financiers dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable localement. L’option de recevoir le paiement du premier acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018 en actions n’est pas ouverte aux actionnaires résidant de tout pays pour lesquels une telle option nécessiterait l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités boursières locales ; les actionnaires résidant hors de France doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les actionnaires doivent s'informer par eux-mêmes des conditions et conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la loi locale. Lorsqu'ils décident d'opter ou non pour un versement du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques associés à un investissement en actions.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180919005598/fr/