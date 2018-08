Total : cède sa participation dans le terminal de Hazira en Inde et signe un contrat de vente de GNL avec Shell

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé une lettre d’intention engageante avec Shell en vue de vendre sa participation minoritaire de 26 % dans le terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) de Hazira en Inde. Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.

En parallèle, Total a signé un contrat de vente de 0,5 million de tonnes par an de GNL à Shell pour une période de 5 ans, à destination du marché indien et des pays voisins. Ce GNL proviendra du portefeuille mondial de Total. Les livraisons débuteront en 2019.

« Cet accord crée de la valeur pour le Groupe car il combine une cession d’actif et un nouveau contrat de vente qui maintient l’équilibre de notre portefeuille de GNL », explique Philippe Sauquet, Directeur général Gas, Renewables & Power de Total. « Nous restons déterminés à approvisionner en GNL le sous-continent indien, un marché à fort potentiel de croissance ».

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180827005253/fr/