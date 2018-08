Total : cède son activité polystyrène en Chine à INEOS Styrolution

Regulatory News:

Total a accepté une offre d’INEOS Styrolution, leader mondial des produits styréniques, pour l’acquisition de son activité de polystyrène en Chine. Celle-ci comprend notamment deux usines d’une capacité unitaire de 200 000 tonnes basées à Ningbo (Province de Zhejiang) et à Foshan (Province de Guangdong).

Dans un marché du polystyrène très concurrentiel, Total a considéré ne pas avoir la taille critique en Chine, à l’inverse de ses positions en Europe et aux États-Unis.

« Cette cession s’inscrit dans notre stratégie de gestion active de notre portefeuille d’actifs, a expliqué Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie. Nous allons désormais concentrer notre présence dans le polystyrène en Europe et en Amérique du Nord, deux marchés où nous sommes numéro 2. »

INEOS Styrolution a pris des engagements clairs quant à la pérennité de l’activité, au maintien de l’emploi et aux engagements vis-à-vis des clients.

Ce projet reste soumis à l’approbation des autorités compétentes.

A propos du site de Ningbo

L’usine de Ningbo produit 200 000 tonnes de polystyrène chaque année et emploie 54 salariés. Elle comprend également un atelier de fabrication de compounds de polypropylène pour l’automobile dont la production sera, après la cession, réalisée exclusivement pour le compte de Total.

A propos du site de Foshan

L’usine de Foshan produit 200 000 tonnes de polystyrène chaque année et emploie 86 salariés.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180830005935/fr/