Total crée une digital factory pour contribuer à son ambition de devenir la major de l'énergie responsable

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) ouvrira début 2020 une digital factory qui rassemblera, à Paris, jusqu’à 300 développeurs, data scientists, et autres experts pour accélérer la transformation digitale du Groupe. Total a l’ambition d’utiliser toute la capacité des outils digitaux pour créer de la valeur dans l’ensemble de ses métiers.

La digital factory a vocation à développer les solutions numériques dont le Groupe a besoin pour améliorer ses opérations industrielles tant en termes de disponibilité que de coûts, proposer de nouveaux services à ses clients notamment en termes de maîtrise et d’optimisation de leur consommation énergétique, se développer dans les nouvelles énergies décentralisées et réduire son impact environnemental. L’ambition est de générer, d’ici 2025, jusqu’à 1,5 milliard de dollars par an de valeur pour l’entreprise, que ce soit sous forme de revenus additionnels ou d’économies sur les dépenses de fonctionnement ou d’investissement.

« Je suis convaincu que le digital est un levier indispensable pour atteindre nos objectifs d’excellence dans toutes les branches opérationnelles du Groupe. La digital factory de Total sera un véritable booster de l’entreprise qui déploiera de manière systématique des solutions digitales sur-mesure. L’Intelligence Artificielle, l’internet des objets, la 5G révolutionnent nos pratiques industrielles et nous aurons, à Paris, le savoir-faire pour les intégrer au plus tôt dans nos métiers. La digital factory permettra aussi d’attirer les nouveaux talents indispensables pour l’avenir de l’entreprise », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total lors de l’événement Meilleur Développeur de France.

De nouveaux métiers pour le Groupe

Sous l’impulsion de Frédéric Gimenez, Chief Digital Officer de Total en charge du projet de digital factory, les équipes, constituées des meilleurs développeurs, data scientists, architectes et spécialistes des méthodologies agiles, seront réunies avec des opérationnels des différents métiers de Total dans un espace dédié de 5 500m2 dans le 2e arrondissement de Paris. Situées au cœur de l’écosystème d’innovation de Paris, les équipes façonneront les métiers de l’énergie de demain, en se concentrant sur des solutions à déployer de manière agile au sein de l’entreprise.

Une nouvelle étape dans la transformation digitale de Total

La digital factory est une étape supplémentaire dans la démarche de transformation engagée par Total, après la signature d’importants partenariats avec Google sur l’intelligence artificielle pour les géosciences ou Tata Consultancy Services sur la raffinerie 4.0.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

