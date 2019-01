Total démarre la production du champ géant d'Egina au Nigéria

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a démarré la production du champ d’Egina le 29 décembre 2018, situé par environ 1 600 mètres de profondeur d’eau, à 150 kilomètres des côtes du Nigéria. Le champ d’Egina produira 200 000 barils de pétrole par jour au plateau, soit près de 10 % de la production du pays.

L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO1) mise en production pour développer le champ géant d’Egina est la plus grande jamais construite par Total. Pour mener ce projet à bien, Total a eu recours aux contracteurs locaux à un niveau inégalé jusque-là. Six des dix-huit modules du FPSO ont été construits et intégrés localement et 77 % des heures travaillées sur le projet l’ont été dans le pays. Ce démarrage a pu être réalisé pour un coût de près de 10 % inférieur au budget initial, soit une économie de plus d’un milliard de dollars, notamment grâce à l’excellente performance des opérations de forage ayant permis de réduire de 30 % le temps de forage par puits.

« Total est fier d’avoir mené à bien un projet de cette taille pour un coût inférieur au budget initial et de contribuer au développement du secteur pétrolier et gazier du Nigéria en créant de l’emploi et en développant l’infrastructure industrielle du pays. Egina permettra d’accroître la production et les cash-flows du Groupe dès 2019 et bénéficiera des efforts réalisés au Nigéria pour réduire de 40 % nos coûts opérationnels sur les quatre dernières années » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production. « En outre, un potentiel reste encore à développer à proximité et nous étudions en particulier le raccordement de la découverte de Preowei au FPSO d’Egina. »

Découvert en 2003, le champ d’Egina est le second développement mis en production sur le bloc OML 130 (Oil Mining Lease 130) après le champ d’Akpo, démarré en 2009. Preowei est une autre découverte effectuée sur ce bloc prolifique pour laquelle une décision d’investissement est attendue en 2019.

Total Upstream Nigeria Limited opère l’OML 130 et y détient une participation de 24 %, en partenariat avec Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), South Atlantic Petroleum – SAPETRO Ltd. (15 %), CNOOC E&P Nigeria Limited, filiale de CNOOC Limited (45 %) et Petrobras Oil and Gas BV (16 %).

Total au Nigéria

Total est présent au Nigéria depuis plus de 50 ans, dans l’amont comme dans l’aval.

La production du Groupe dans le pays s’est établie à 267 000 barils équivalent pétrole par jour en 2017.

Total opère cinq des 34 licences de production (OML) dans lesquels le Groupe détient des participations et qui incluent deux permis d’exploration.

En plus de l’OML 130 où les champs d’Akpo, d’Egina et de Preowei ont été découverts, Total opère d’autres actifs offshore tels que l’OML 99 (40 %) où se situe la découverte d’Ikike, l’OML 100 (40 %) et l’OML 102 (40 %) où le projet Ofon 2 a été délivré en 2016. A terre, Total opère l’OML 58 (40 %) dans le cadre d’une co-entreprise avec Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Le Groupe développe également des activités de gaz naturel liquéfié (GNL) et détient 15 % dans la société Nigeria LNG Ltd, qui opère six trains de liquéfaction de GNL sur Bonny Island.

En aval, Total, leader du secteur, opère un large réseau de distribution qui inclut plus de 550 stations-service dans le pays et une grande variété de produits et services énergétiques de haute qualité.

Le Groupe s’engage à travailler avec les communautés locales au Nigéria et soutient de nombreux projets dans les secteurs de l’éducation, du développement économique et des infrastructures, grâce à des programmes de développement durable et de relations avec les communautés. Fort de la diversité culturelle de son personnel composé de plusieurs nationalités, Total est fier de contribuer au développement socio-économique du Nigéria.



Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

