Total et IFPEN s'allient pour accélérer la R&D sur la réduction des émissions de CO2

Regulatory News:

IFP Energies Nouvelles (IFPEN) et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annoncent avoir signé hier un partenariat stratégique de R&D, incluant une convention de Chaire avec IFP School, sur le captage, stockage et utilisation du CO 2 (CCUS) ainsi que sur les technologies de réduction du CO 2 dans l’atmosphère. Cet accord porte sur une durée de 5 ans, pour un montant d’environ 40 millions d’euros.

Il prévoit deux volets :

- Le partenariat stratégique de recherche sur le captage, stockage et utilisation du CO 2 vise à réduire le coût des infrastructures et à améliorer l’efficacité énergétique de la chaîne afin d’assurer son déploiement à grande échelle. Ce partenariat permet d’accélérer une collaboration de longue date entre Total et IFPEN en mobilisant des ressources supplémentaires. Les axes de recherche couvrent des domaines liés aux nouveaux matériaux, à l’intensification des procédés, au stockage souterrain du CO 2 dans des aquifères salins profonds, aux évaluations technico-économiques et à la quantification des bénéfices environnementaux pour l’ensemble de la chaine CCUS.

- La Chaire “Carbon management and negative CO 2 emissions technologies to net-zero carbon future” permettra de former une nouvelle génération de chercheurs et d’experts internationaux qui développeront des technologies pour réduire le CO 2 de l’atmosphère. Cette chaire mobilisera 7 doctorants et 5 post-doctorants sur 5 ans et sera encadrée par un comité scientifique constitué d’experts indépendants mondialement reconnus.

En marge de la signature, Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total a déclaré: « Nous sommes très heureux d’accélérer la collaboration de R&D entre Total et IFPEN : nous voulons allier nos capacités d’innovation pour réduire le coût des technologies CCUS et améliorer leur efficacité, deux conditions indispensables à leur déploiement à grande échelle. Total veut ainsi contribuer à rendre possible la neutralité carbone de la planète et à œuvrer pour la compétitivité d’une filière industrielle de CCUS.»

Didier Houssin, Président d’IFPEN, a déclaré : « IFPEN est engagé depuis près de 20 ans dans la recherche sur les technologies de captage, de stockage et de valorisation du CO 2 . Cette collaboration renforcée avec Total va permettre d’associer les compétences et les savoir-faire de nos équipes avec celles de Total pour accélérer le déploiement des technologies CCUS qui constituent une solution essentielle pour réduire massivement les émissions de CO 2 dans l’atmosphère. »

Dans son scénario Développement Durable qui correspond à une élévation de température inférieure à 2°C, l’Agence Internationale de l’Energie estime qu’il sera nécessaire de capter et stocker 6 milliards de tonnes de CO 2 d’ici 2050. Cela implique de développer des technologies CCUS viables et compétitives.

À propos d’IFP Energies nouvelles

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur de son action, articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité durable, énergies nouvelles et hydrocarbures responsables.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005437/fr/