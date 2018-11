Total : et Sempra Energy signent un protocole d’accord en vue du développement de projets de GNL nord-américain

Regulatory News:

Sempra Energy et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) ont signé un protocole d'accord en vue de coopérer pour le développement de projets d’exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) nord-américain. Dans le cadre de ce protocole d'accord, Sempra Energy et Total poursuivront prioritairement le développement des projets Cameron LNG en Louisiane et Energía Costa Azul (ECA) en Basse-Californie, au Mexique.

Ce protocole d’accord prévoit en particulier que Total pourra enlever jusqu’à 9 millions de tonnes (Mtpa) de GNL par an à partir des projets Cameron LNG Phase 2 et Energia Costa Azul (ECA) LNG. Total, qui est actionnaire à 16.6% du projet Cameron LNG, pourra également devenir actionnaire du projet ECA LNG.

« Les États-Unis renforcent leur position de leader mondial dans la production de pétrole et de gaz naturel, » a déclaré Jeffrey W. Martin, Président-directeur général de Sempra Energy. « La prochaine étape pour exploiter le potentiel énergétique de notre pays consiste à mettre en place une infrastructure d’exportation pour le GNL. L’objectif à long terme de Sempra Energy est ainsi de développer plus de 45 Mtpa de capacités d'exportation de GNL en Amérique du Nord. Pour cela, notre relation avec Total est très importante. Nous prévoyons de tirer parti des atouts concurrentiels des deux entreprises pour accélérer le développement des exportations nord-américaines de GNL sur les marchés mondiaux. »

« La coopération avec Sempra Energy est en ligne avec notre objectif de construire un portefeuille diversifié d’approvisionnement en GNL, qui offre à nos clients flexibilité, fiabilité et gaz nord-américain à bas coût », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous sommes ravis de collaborer avec Sempra Energy pour étendre le projet Cameron LNG et renforcer ainsi sa compétitivité. Nous nous réjouissons également de développer le nouveau projet Energia Costa Azul, sur la côte Pacifique, qui bénéficiera de synergies avec des infrastructures existantes et d'un avantage important en termes de coût de transport pour les clients Asiatiques. En travaillant ensemble avec Sempra, nous sommes convaincus de pouvoir bâtir une position de leader sur le marché nord-américain des exportations de GNL. »

La première phase du projet Cameron LNG en Louisiane développe trois trains de liquéfaction d’une capacité totale d’environ 14 Mtpa. La mise en service du premier train est en cours et les trois trains devraient être mis en production en 2019. La phase 2 du projet Cameron LNG, déjà autorisée par la FERC, est actuellement en cours de développement par les actionnaires du projet, dont Sempra et Total. Elle comprendra deux trains de liquéfaction et deux bacs de stockage de GNL supplémentaires.

ECA LNG Phase 1 est un projet d’un train de liquéfaction d’une capacité export de 2.5 Mtpa qui utilisera les bacs de stockage, la jetée et les bras de chargement du terminal de regazéification existant. ECA LNG Phase 2 prévoit de développer une capacité additionnelle de l’ordre de 12 Mtpa de GNL. Le projet ECA est situé en Basse-Californie au Mexique et sera alimenté par du gaz naturel venant des Etats-Unis.

Le développement des unités d’exportation de GNL est soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment l’obtention d’engagements contraignants des clients, les autorisations réglementaires requises, l’obtention de financement, la conclusion des accords commerciaux et d’autres facteurs, ainsi que la prise de décision finale d’investissement. La confirmation de la participation de Total reste soumise à la signature d’accords définitifs.

A propos de Sempra Energy

Sempra Energy est un groupe basé à San Diego, dont le chiffre d’affaires en 2017 a dépassé les 11 milliards de dollars. Sempra Energy est l’énergéticien qui a la plus vaste base de clients aux États-Unis. Les 20 000 employés des sociétés de Sempra Energy sont au service de plus de 40 millions de clients dans le monde entier.

Sempra Energy, qui possède et opère la plus importante société de distribution de gaz naturel aux Etats-Unis, est également un des plus grands distributeurs d’électricité et un important pourvoyeur d’infrastructures énergétiques en Amérique du nord.

Outre les projets de Cameron LNG et ECA LNG, Sempra Energy développe actuellement également le projet de Port Arthur LNG au Texas, une usine de deux trains de liquéfaction d’une capacité globale de 11 Mtpa.

A propos de Total

Total est le deuxième acteur de GNL mondial coté en bourse. Le groupe est actionnaire de 12 usines de liquéfaction, qui génèrent actuellement 25% de la production mondiale de GNL.

Avec un portefeuille de 15,6 Mt gérés en 2017, Total est l’un des acteurs mondiaux de premier plan du secteur en raison de ses positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, en Russie, au Nigeria, en Norvège, à Oman, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Australie, en Angola et au Yémen, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux. À la suite de l’acquisition des activités GNL d’Engie, Total est devenu le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL parmi les majors, avec et un portefeuille GNL global d’environ 40 Mt par an à l’horizon 2020 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Le développement du GNL est un élément clé de la stratégie du Groupe, qui s’emploie à renforcer ses positions en amont dans les grandes zones de production avec des projets en Russie, au Moyen Orient, aux USA, en Afrique et en Australie, et en aval sur l’ensemble des marchés.

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

