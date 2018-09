Total fait une découverte de gaz majeure au large du Royaume-Uni

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce avoir fait une découverte de gaz significative sur le prospect de Glendronach, située au large du Royaume-Uni, à l’ouest des îles Shetland. Le puits a été foré à une profondeur finale de 4 312 mètres et a traversé une colonne de gaz de 42 mètres nets dans un réservoir de haute qualité datant du Crétacé inférieur.

Les tests préliminaires ont confirmé la qualité du réservoir, sa perméabilité et la productivité du puits, et permettent d’estimer le volume de ressources récupérables à environ mille milliards de pieds cubes (1 tcf).

Située sur le bloc 206/04a, à environ 300 mètres de profondeur d’eau dans une formation se trouvant sous le champ d’Edradour, la découverte pourra être rapidement développée grâce aux infrastructures déjà en place autour du champ d’Edradour et à l’usine de gaz des Shetland qui fait partie du système de production de Laggan-Tormore.

« Glendronach est une découverte importante pour Total qui nous donne accès à des ressources complémentaires de gaz dans l’une des zones clés du Groupe et conforte notre stratégie d’exploration. Située sur une formation émergente dans la région prolifique de l’ouest des Shetland, elle pourra être commercialisée rapidement et à bas coût en tirant parti des infrastructures existantes de Laggan-Tormore, » a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total.

La découverte de Glendronach est opérée par Total E&P UK avec une participation de 60%, aux côtés des partenaires Ineos E&P UK Limited (20%) et SSE E&P UK Limited (20%).

Total Exploration-Production au Royaume-Uni

Total est présent au Royaume-Uni depuis plus de 50 ans. Le Groupe fait partie des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de production de 171 000 bep/j au premier semestre 2018. La production de Total au Royaume-Uni provient principalement de champs opérés en mer situés dans trois grandes zones, celle d’Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, celle d’Elgin/Franklin dans le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à l’ouest des îles Shetland, ainsi que des actifs du portefeuille de Maersk Oil récemment acquis.

Total opère également le champ de gaz de Culzean (précédemment opéré par Maersk Oil) avec une participation de 49,99%, dont le démarrage est prévu en 2019.

A propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

