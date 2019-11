Total inaugure la plus grande centrale solaire avec stockage en Nouvelle-Calédonie

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT)

Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d’électricité renouvelable en métropole et Outre-Mer, a mis en service la centrale Hélio Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec stockage de l’Outre-Mer. Il s’agit de la deuxième tranche d’un parc photovoltaïque constituant le plus important programme solaire jamais réalisé en Nouvelle-Calédonie. Sa première tranche, Hélio Boulouparis 1, avait été mise en service en 2017.

Dotée de plus de 58 000 panneaux solaires, l’installation photovoltaïque a une capacité installée de près de 16 mégawatts-crête (MWc), permettant de couvrir les besoins énergétiques de plus de 21 000 calédoniens.

La centrale sera équipée d’un système de stockage d’énergie (SSE) Lithium-ion d’une capacité de près de 10 MW. La combinaison d’une installation photovoltaïque de grande taille avec un SSE permet de contribuer à la qualité et à la fiabilité du réseau électrique pour le bénéfice de la population locale.

« Avec près de 60% de la capacité photovoltaïque totale installée en Nouvelle-Calédonie, Total Quadran se positionne comme le premier acteur du marché solaire calédonien,» souligne Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. « En tant qu'acteur historique du territoire, Total est fier de contribuer à la réduction de l'intensité carbone du mix énergétique de la région, tout en favorisant l'intégration des renouvelables dans le réseau électrique grâce à des installations de stockage adaptées. »

« Ces chantiers ont une dominante territoriale essentielle. Ils ne peuvent être entrepris qu’avec un engagement des institutions locales et un appui très fort des acteurs coutumiers », souligne Stefan Sontheimer, Directeur de l’agence Pacifique de Total Quadran. « 200 personnes, toutes d’entreprises calédoniennes, ont travaillé sur le projet depuis l’identification du site, sa conception, les demandes d'autorisations et son financement jusqu’à sa construction et désormais son exploitation et sa maintenance. »

À propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d’énergies renouvelables totalisant près de 900 MW qui permettent de produire 1 675 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million et demi de personnes et une économie de près de 560 000 tonnes d’émissions de CO 2 chaque année.

Présent depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, Total Quadran est le premier producteur calédonien autonome d’électricité 100% renouvelable. Elle gère aujourd’hui un parc de 7 centrales solaires qui représente un total de 50 MWc. Près de 140 000 calédoniens utilisent de l'énergie verte produite par Total Quadran.

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatt, dont 3 gigawatt à partir d’énergies renouvelables.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

