Total inaugure sa 1 000e station-service dans le monde équipée de panneaux solaires

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) inaugure aujourd’hui sa 1 000e station-service solarisée, c’est-à-dire équipée de panneaux solaires pour fournir de l’électricité. La mise en service des équipements solaires sur les toitures de la station TOTAL Palmeraie à Marrakech (Maroc) marque une étape symbolique dans le déroulement du projet mondial de solarisation des stations-service du réseau du Groupe, lancé fin 2016.

Total s’est en effet fixé pour objectif de « solariser » 5 000 stations. Ce déploiement dans 57 pays va s’intensifier dans les prochains mois pour atteindre un rythme d’environ 1 000 stations par an. Plus du tiers du réseau TOTAL dans le monde sera ainsi équipé de panneaux solaires à haute performance SunPower.

Parallèlement à ce programme dédié à ses stations-service, Total mène des projets de solarisation de ses sites industriels et tertiaires (usines de production, bureaux, raffineries, …). A ce stade, ont été identifiés des projets de solarisation de diverses installations industrielles ou bureaux du Groupe qui représentent une puissance globale supérieure à 200 MWc, soit l’équivalent de l’électricité consommée par une ville de 200 000 habitants.

« Partout dans le monde, les stations-service TOTAL sont conçues comme de véritables lieux de vie, offrant à nos clients des services sur-mesure, accessibles et simples. En étant aujourd’hui solarisées, ces stations renforcent leur autonomie en électricité et se transforment en vitrines du savoir-faire du Groupe et de ses expertises dans les énergies renouvelables » explique Momar Nguer, Directeur général de la branche Marketing & Services et membre du Comité Exécutif de Total. « En cohérence avec l’ambition de Total de devenir la Major de l’énergie responsable, ce déploiement permet de réduire nos émissions de CO₂ dans nos stations-service de plus de 50 000 tonnes par an. »

« La solarisation des stations-service du réseau Total s’inscrit pleinement dans notre stratégie de produire et de fournir de l’électricité renouvelable distribuée. Nous sommes fiers d’inaugurer cette millième installation solaire. Cette réalisation témoigne de l’engagement de Total de développer l’énergie solaire sur ses sites et de notre capacité à accompagner nos clients industriels et commerciaux pour qu’ils bénéficient d’une électricité plus propre, plus abordable, et sûre, » a complété Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.

La station TOTAL Palmeraie, nouvellement solarisée et inaugurée ce jour à Marrakech (Maroc), est équipée de 134 m² de panneaux photovoltaiques. A titre d’exemple, cette installation va permettre à elle seule de produire annuellement 45 mégawatt-heures d’électricité et de réduire ses émissions de CO₂ de 30 tonnes par an.

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatt, dont plus de 3 gigawatt à partir d’énergies renouvelables.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le solaire, Total contribue activement au développement de l’énergie solaire dans le monde à travers la conception et l’exploitation de grandes centrales au sol et en fournissant de l’électricité d’origine solaire produite sur le site des clients industriels et commerciaux.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 107 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 14 000 stations-service dans 82 pays. 4e acteur mondial du marché des lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190826005354/fr/