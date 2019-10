Total lance la construction de sa 3e centrale solaire au Japon

Regulatory News:

Total Solar International, filiale à 100 % de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) dédiée aux grandes centrales solaires, a lancé les travaux de construction d’une centrale solaire d’une capacité d’environ 52 mégawatts-crête (MWc) située à Osato, dans la préfecture de Miyagi, au Japon. Le projet a atteint son closing financier avec une mise en service prévue pour 2021. La centrale produira une énergie propre et fiable pour plus de foyers japonais.

« Miyagi Osato Solar Park est la troisième et plus grande centrale solaire de Total au Japon, qui portera notre capacité solaire cumulée dans le pays à plus de 100 MWc. Ce projet s’inscrit dans l’ambition de Total de développer les capacités de production d'électricité renouvelable à l’international et notamment au Japon, où nous poursuivons de manière active notre développement », a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables chez Total.

La centrale photovoltaïque est conçue pour satisfaire aux normes strictes de construction parasismique en vigueur au Japon. Le site sera équipé d’environ 116 000 panneaux solaires SunPower® Maxeon® à rendement élevé, offrant de hautes performances pour toute la durée de vie de l’installation.

La centrale sera exploitée par Miyagi Osato Solar Park G.K., société de projet détenue par Total Solar International (90 %), aux côtés de SB Energy Corp. (10 %).

Le lancement de la construction du Miyagi Osato Solar Park fait suite au début des opérations de deux autres grandes centrales solaires de Total Solar International au Japon: Miyako Solar Park (25 MWc, 2019) et Nanao Power Plant (27 MWc, 2017). Cette croissance rapide (plus de 100MWc de capacité cumulée en 2 ans) place Total parmi les acteurs les plus dynamiques du marché solaire japonais.

Total et l’électricité bas carbone

Dans le cadre de son ambition visant à devenir la major de l’énergie responsable, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition qu’il représente 15 % à 20 % du mix de ses ventes à horizon 2040. Aujourd’hui, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total s’élève à près de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts sont issus de sources d’énergie renouvelable.

Total contribue activement au développement de l’énergie solaire dans le monde à travers la conception et l’exploitation de grandes centrales au sol et en fournissant de l’électricité d’origine solaire produite sur le site du client pour des bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

