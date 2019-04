Total : renforce sa présence dans le gaz naturel en Oman

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et le Ministère du Pétrole et du Gaz du Sultanat d’Oman ont signé un protocole d’accord en vue de l’attribution à Total d’un permis d’exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier significatif.

Selon les termes de ce protocole, les deux parties finaliseront dans les prochains mois, sur une base exclusive, l’accord définitif octroyant à Total une participation de 100% et le rôle d’opérateur dans le bloc d’exploration 12, situé dans la région centrale d’Oman.

Ce nouvel accord intervient après que, le 20 février dernier, Total, le Ministère du Pétrole et du Gaz et Oman Oil Company (OOC) ont franchi une nouvelle étape pour mettre en œuvre un projet gazier intégré qui vise à développer les ressources gazières découvertes dans la zone du Greater Barik (blocs 10 et 11) et à construire et opérer une unité de liquéfaction pour fournir un service de carburant Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de soute aux navires.

« Après plus de 80 ans de présence à Oman essentiellement dans le domaine pétrolier, Total se réjouit d’avoir l’opportunité de mettre ses compétences dans la chaîne de valeur du gaz naturel au bénéfice du Sultanat d’Oman. Après l’accord conclu concernant le projet de gaz intégré du Greater Barik, cette entrée sur le bloc 12 représente une nouvelle opportunité d’exploration pour mettre au jour de nouvelles ressources en gaz et contribuer à la croissance des revenus et à la création d’emplois dans le pays, » a déclaré Patrick Pouyanné, Président- directeur général de Total.

Etendu sur près de 10 000 km2, le bloc 12 est situé à terre dans la partie nord du bloc 6 et au sud de la zone du Greater Barik (incluant les champs de Mabrouk Nord-Est et Mabrouk Ouest).

Le programme d’exploration de Total sur le bloc comprend des engagements en matière d’acquisition sismique et de forage, avec un premier puits d’exploration prévu en 2020.

Total en Oman

La production du Groupe en Oman était de 38 000 barils équivalent pétrole par jour en 2018. Total détient une participation de 4% dans le bloc 6 situé à terre (opéré par Petroleum Development Oman), ainsi que dans Oman LNG (5,54%) et Qalhat LNG (2,04%).

A propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

