Total s’allie au groupe privé indien Adani pour se développer dans le gaz naturel et la distribution de carburants en Inde

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Adani Group ont signé un accord portant sur le développement conjoint d’une offre multi-énergies à destination de l’Inde. Cette coopération couvre le gaz naturel liquéfié (GNL) et la distribution de carburants. Le groupe Adani est un groupe privé indien implanté dans 50 pays qui s’est développé dans le négoce de matières premières, dans les infrastructures et services logistiques portuaires ainsi que dans la production et la distribution d’énergies.

Ce partenariat stratégique entre Total et le groupe Adani permettra ainsi de créer :

Des positions fortes dans le GNL

Total, deuxième acteur privé mondial du GNL, et Adani, le plus grand conglomérat d’infrastructures en Inde, uniront leurs forces pour répondre à la forte augmentation de la demande en gaz du pays. Les deux groupes seront partenaires pour développer plusieurs terminaux de regazéification de GNL, dont Dhamra LNG, situé sur la côte Est de l’Inde.

Un nouveau réseau interurbain de 1 500 stations-service

Dans un marché qui connait une croissance de 4 % par an, tirée par le développement d’infrastructures routières et l’émergence d’une classe moyenne, et qui est ouvert aux investisseurs privés depuis 2014, Total et Adani formeront une co-entreprise pour déployer un réseau de distribution de stations-service sur les principaux axes routiers du pays (autoroutes et connexions interurbaines) avec l’objectif de compter 1 500 stations à horizon 10 ans. Ces nouvelles stations aux standards internationaux offriront aux clients indiens la gamme complète de carburants et de lubrifiants de Total, ainsi qu’un large choix d’autres produits et services.

« Au cours des prochaines décennies, de toutes les économies mondiales, l’Inde est celle dont les besoins en énergie croîtront le plus vite. Le partenariat entre Total et le groupe privé Adani illustre la volonté des deux entreprises d’accompagner l’Inde dans la diversification de son mix énergétique et d’assurer au pays un approvisionnement en énergie fiable, abordable et propre. Nous sommes ravis de construire un large partenariat avec le groupe Adani qui nous apporte à la fois sa connaissance intime du marché indien de l’énergie ainsi que l’accès aux infrastructures par sa forte implantation dans plusieurs sites portuaires clés du pays », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

A l’occasion de la signature, Gautam Adani, Président du groupe Adani a déclaré : « Je suis ravi de collaborer avec Total, l’une des plus grandes sociétés enérgetiques du monde. Ce partenariat nous permet de nous associer à l’héritage centenaire de Total, à sa présence mondiale, à son envergure et à son expertise inégalées des marchés. La synergie entre les deux groupes présente de nombreux avantages et constitue une valeur à long terme pour l’économie et le peuple indiens. Nous sommes impatients de pouvoir toucher des millions de personnes en tirant parti de notre force conjointe et de notre expertise dans le domaine de l'énergie. Cette collaboration permettra également au groupe Adani de participer activement à la démarche de l’Inde d’adopter une énergie plus propre. »

À propos d’Adani

Adani Group, dont le siège est situé à Ahmedabad, en Inde, est l’un des plus grands conglomérats d’infrastructures intégrés en Inde, avec des intérêts dans les secteurs des matières premières, de la logistique, de l’énergie, de l’agroalimentaire, de l’immobilier, des infrastructures de transport public, de la finance et de la défense. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « Construction de la Nation ». Le Groupe s'est engagé à protéger l'environnement et à améliorer la vie des communautés à travers son programme RSE basé sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

