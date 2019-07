Total : va développer le marché du GNL au Bénin

Regulatory News:

Total, la République du Bénin et la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) ont signé un Accord Cadre et un Accord de fourniture de gaz naturel visant à développer un terminal flottant d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) et à fournir au Bénin jusqu’à 0,5 million de tonnes par an (Mtpa) de GNL regazéifié provenant du portefeuille mondial de Total, pour une durée de 15 ans à compter de 2021.

Total développera et exploitera l’infrastructure de regazéification comprenant une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) située au large des côtes du Bénin et un pipeline offshore la reliant aux centrales électriques existantes, et celles en projet, de Maria Gléta.

« Ce projet illustre la stratégie de Total de développer de nouveaux marchés gaziers, en offrant aux économies à forte croissance l’accès au marché du GNL. Nous sommes heureux d’avoir été choisis par les autorités béninoises pour développer les importations de GNL et contribuer ainsi au déploiement à plus grande échelle du gaz naturel dans le pays », a commenté Laurent Vivier, directeur Gaz de Total. « L’accès au GNL permettra au Bénin de faire face à la demande énergétique nationale croissante et d’accroitre la part du gaz naturel dans le mix énergétique du pays, réduisant ainsi son intensité carbone ».

« Je félicite le Groupe Total pour sa volonté d’accompagner la redynamisation du secteur de l’énergie, qui est au cœur du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), ce dont témoigne la signature du contrat d’importation de gaz de ce jour », a déclaré le Ministre de l’Energie du Bénin, M. Dona Jean-Claude Houssou. « Je souhaite rappeler les efforts du Gouvernement afin de recouvrer l’indépendance énergétique du Bénin, ce qui constitue le fondement du développement économique et social ambitieux du pays. Le nouveau cadre législatif encourage la participation des capitaux privés dans le secteur de l’énergie et se manifeste par les projets de production d’énergie électrique indépendants thermiques, solaires et hydro-électriques. Ce projet d’importation de gaz permettra au Bénin d’approvisionner ses centrales au gaz naturel liquéfié importé, comme la nouvelle centrale de 127 MW à Maria Gléta, à des conditions avantageuses et positionnera le Bénin, capitale du WAPP (West African Power Pool), comme le carrefour du gaz et de l’électricité dans la sous-région. »

La prise d’effet définitive des accords reste soumise à la mise en œuvre de conditions préalables.

Total, 2ème plus grand acteur privé mondial du GNL :

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, avec un portefeuille global de près de 40 Mtpa à l’horizon 2020 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Avec 21,8 Mt de GNL vendues en 2018, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Australie ou en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

