TotalEnergies lance la vente de sa participation dans la coentreprise pétrolière nigériane

TotalEnergies a annoncé la vente fin avril.

La Banque Scotia a refusé de faire des commentaires. TotalEnergies a refusé de commenter le conseiller financier.

TotalEnergies a confirmé qu'elle vendait sa participation dans 13 champs onshore et trois en eaux peu profondes, produisant plus de 20 000 barils équivalent pétrole par jour. La vente comprend des infrastructures telles que 3 500 km de pipelines reliés à deux terminaux clés d'exportation de brut, Bonny et Forcados.

La société française conservera les OML (licences d'exploitation pétrolière) 23 et 28 et sa participation dans le réseau de gazoducs associés qui alimente Nigeria LNG.

Les grandes compagnies pétrolières se sont progressivement retirées de la production onshore du Nigeria en raison des années de sabotage et de vol qui ont dégradé les actifs dans toute la région du delta, riche en pétrole.

SPDC est une coentreprise dans laquelle Shell détient une participation de 30%, NNPC 55% et Eni 5%. Shell est également en train de vendre sa participation dans la SPDC mais ces efforts ont été bloqués par une affaire judiciaire.