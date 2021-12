TotalEnergies a mis en service le plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France. Situé au sein de l’Établissement des Flandres à Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l'industrie.



Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres long terme du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en février 2020, où TotalEnergies s'est vu attribuer des capacités de stockage par batteries en France. La mise en service complète du site fait suite au démarrage d'une première tranche de 25 MW en janvier 2021.