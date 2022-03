PARIS (Reuters) - TotalEnergies ne développera pas de nouveaux projets en Russie et continue d'évaluer les conséquences des sanctions occidentales prises à la suite de l'offensive russe contre l'Ukraine, déclare mardi dans un communiqué le groupe énergétique français, qui n'annonce pas son retrait de Russie.

"TotalEnergies approuve l'étendue et la force des sanctions mises en place par l'Europe et les mettra en oeuvre quelles que soient les conséquences (en cours d'évaluation) sur la gestion de ses actifs en Russie", déclare le groupe dirigé par Patrick Pouyanné, qui "condamne l'agression militaire russe envers l'Ukraine" et "exprime sa solidarité" envers les Ukrainiens.

"TotalEnergies n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie", ajoute-t-il.

TotalEnergies est notamment présent en Russie via sa participation dans l'entreprise Novatek.

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré mardi matin qu'il s'entretiendrait prochainement avec Patrick Pouyanné et qu'il y avait désormais un "problème de principe" pour les entreprises occidentales à travailler en Russie.

(Blandine Hénault, Nicolas Delame et Bertrand Boucey)