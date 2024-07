La major pétrolière française TotalEnergies a déclaré lundi qu'elle se retirerait d'un bloc de gaz naturel offshore au large de la côte sud de l'Afrique du Sud parce qu'il serait trop difficile d'exploiter commercialement les gisements découverts.

Au début du mois, TotalEnergies avait fait part de son intention de se retirer du bloc 11B/12B, portant ainsi un coup aux efforts déployés par l'Afrique du Sud pour devenir indépendante sur le plan énergétique en exploitant ses plus importantes découvertes de gaz offshore.

"TotalEnergies est entré dans le bloc 11B/12B en 2013 et a fait deux découvertes de gaz, Brulpadda et Luiperd, qui n'ont cependant pas pu être transformées en développement commercial car il s'est avéré trop difficile de développer économiquement et de monétiser ces découvertes de gaz pour le marché sud-africain", a déclaré la société dans un communiqué, sans donner plus de détails sur les défis.

Les compagnies pétrolières ont été confrontées à une série d'actions en justice intentées par des écologistes et à des retards bureaucratiques qui ont freiné l'appétit des investisseurs pour la zone offshore de l'Afrique du Sud, où les mers agitées et les forts courants compliquent également les efforts d'exploration.

Le retrait de TotalEnergies fait suite à une décision antérieure de ses partenaires canadiens CNRI de se retirer du bloc 11B/12B, dont le gouvernement sud-africain espérait qu'il pourrait fournir du gaz à une usine de transformation du gaz en liquide à Mossel Bay, exploitée par la compagnie nationale de pétrole et de gaz PetroSA.

TotalEnergies, qui détenait une participation de 45 % dans le bloc, a également décidé de se retirer de l'exploration offshore sur la côte ouest dans le bloc 5/6/7, où elle détenait une participation de 40 %.

La société a toutefois conservé une participation dans le bloc 3B/4B, qui se trouve du côté sud-africain du bassin de l'Orange, juste au sud des grandes découvertes de Galp, de Shell et de la découverte de Venus de TotalEnergies dans la Namibie voisine.