TotalEnergies va stopper ses achats de pétrole et produits pétroliers russes

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mardi qu'il mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici la fin de l'année et qu'il engageait la suspension progressive de ses activités en Russie en veillant à la sécurité de son personnel sur place.

Cette annonce intervient alors que les pays de l'Union européenne ont de nouveau débattu en début de semaine de la possibilité de sanctionner le secteur pétrolier russe en réponse à l'offensive lancée par Moscou en Ukraine le mois dernier.

Dans un communiqué, TotalEnergies a dit aussi qu'il contribuait à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique du continent européen, dans le cadre défini par les autorités européennes.

Le groupe a souligné son respect strict des sanctions européennes actuelles et futures contre la Russie.

"Compte tenu de l'aggravation de la situation en Ukraine et de l'existence de sources alternatives pour approvisionner l'Europe, TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022", fait savoir TotalEnergies.

Le groupe a également indiqué qu'il n'apporterait plus de capital pour le développement de projets en Russie.

