TotalEnergies va vendre sa participation dans le bloc 14 en Angola

TotalEnergies a déclaré avoir signé un accord pour vendre, conjointement avec Inpex, sa participation dans Angola Block 14 BV à la société angolaise Somoil.

Angola Block 14 B.V, qui est détenu par TotalEnergies Holdings International B.V avec une participation de 50,01% et Inpex Angola Block 14 Ltd avec une participation de 49,99%, détient une participation de 20% dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10% dans le bloc 14K.

La production nette de l'Angola Block 14 B.V. était de 9 000 barils équivalent pétrole par jour en 2021, ajoute TotalEnergies.

En cédant cette participation dans des champs matures, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de montée en gamme de son portefeuille pétrolier, en se concentrant sur des actifs à faible coût et à faibles émissions", a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, directeur Afrique de la branche Exploration & Production de TotalEnergies. (Rédaction : Dominique Vidalon ; édition : Sudip Kar-Gupta)