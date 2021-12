Tottenham et Liverpool se neutralisent

Quelle rencontre au Tottenham Hotspurs Stadium ! Après un match de Premier League comme on les aime, Tottenham et Liverpool se sont finalement quittés sur un score de parité, 2-2. Les Spurs ont trouvé les ressources nécessaires pour tenir tête à Liverpool, et aurait même pu espérer plus au vu du nombre d'occasions qu'ils ont su se créer. Mais Allison en avait décidé autrement et aura été auteur d'une performance XXL. Les coéquipiers de Harry Kane restent dans la course pour la 4e place, tandis que les Reds voient Manchester City creuser l'écart en tête de la Premier League, avec désormais 3 points d'avance.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)