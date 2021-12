Tottenham exclu de la Conférence League !

Retournement de situation en Conférence League ! La rencontre entre Tottenham et le Stade Rennais initialement reportée pour cause de cas de Covid dans l'effectif britannique, n'aura pas lieu ! L'UEFA a décidé de sancitonner le club londonien avec une défaite sur tapis vert (3-0). Cette décision ne change pas le résultat pour l'équipe française, première de son groupe et déjà qualifiée mais pour le club d'Antonio Conte, c'est la désillusion ! Les Spurs sont éliminés de la compétion et c'est le club néerlandais de Vitesse Arnhem qui affrontera le Rapid Vienne.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)