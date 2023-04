Les marchés actions ont progressé hier, aidés après la mi-séance par les nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis, en l'occurrence, les prix à la production, que l'on abordera brièvement un peu plus bas. Néanmoins, au sein de l'Europe boursière et en excluant la fusée CAC40, les progressions sont restées modestes. Cela nous rappelle que la dynamique de fond demeure relativement fragile alors que se profile à l'horizon une pluie de résultats d'entreprises du premier trimestre 2023. Dans notre cas, l'horizon est très proche puisqu'une belle série de publications est à l'ordre du jour avec les financières américaines.

Tout d'abord, un rapide état des lieux. Les indices ont donc redressé la barre hier. La séance de la veille s'est soldée par une hausse de 0,34% pour les actions européennes (STOXX Europe 600 Net Return) tandis que Wall Street s'est remis la tête à l'endroit avec des gains plus importants, comme en atteste la hausse d'environ 1,3% pour l'indice élargi américain (S&P500). Deux parcours journaliers sont notables – tout d'abord, celui de notre CAC40 national (+1,13%), qui a inscrit un nouveau zénith à 7485 points grâce à la performance de ses fleurons du luxe – et celui du Nasdaq100, qui a rebondi de près de 2% après trois séances mitigées. Ailleurs, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer puisque le DAX allemand a grignoté 0,16% et le Footsie britannique a gagné 0,24%.

Mais soyons positifs. Nous avons eu droit à de bonnes surprises sur le front des données économiques. Après la douche "froide" de l'inflation core mercredi, qui, je le rappelle, peine à emprunter le même chemin que l'inflation globale, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production du mois de mars aux Etats-Unis. Ces derniers prêtent à l'optimisme puisqu'ils se sont contractés de 0,5% par rapport au mois de février alors que les économistes s'attendaient plutôt à une stabilisation. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, signe que le marché du travail entame sa phase tant attendue de ralentissement. Ce n'est certes pas une bonne nouvelle pour l'économie réelle, mais ça l'est pour la Réserve Fédérale dans la mesure où la courroie de transmission de sa politique monétaire semble porter ses fruits. Tachons tout de même de relever que cette double statistique PPI/inscriptions chômage n'a pas changé la donne sur la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base de la Fed lors de la réunion du 3 mai. Selon l'outil FedWatch du CME, cette probabilité est toujours de l'ordre de 65% (contre 35% pour un statu quo).

Concernant l'agenda macro du jour, nous aurons l'occasion de prendre le pouls de la consommation aux Etats-Unis avec les statistiques sur les ventes de détail du mois de mars aux Etats-Unis qui seront dévoilées à 14h30. Les économistes s'attendent à une contraction de 0,4% en données mensuelles. D'ailleurs, ne quittons pas le registre de la consommation américaine puisque l'indice du sentiment des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan focalisera l'attention des investisseurs à 16h00. Relevons également le discours d'un membre du conseil des gouverneurs de la Fed : Christopher Waller s'exprimera depuis San Antonio à 14h45 sur les perspectives économiques mondiales.

A l'échelle des sociétés, cette dernière séance de la semaine marque une intensification des publications de résultats d'entreprises. Comme énoncé en introduction, les banques JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup vont annoncer leurs performances du premier trimestre de l'année. Les résultats et les communications de ces poids lourds sectoriels seront probablement passés au crible suite aux récents déboires du système bancaire américain, qui ont tout de même bien secoué les marchés, même si en prenant un peu de recul, ces derniers semblent être déjà passés à autre chose. Sur les tablettes, il y aura également les résultats de UnitedHealth, l'un des plus grands assureurs santé américains, ainsi que ceux de BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Rien que ça.

En France, après LVMH mercredi, c'est au tour d'Hermès de faire un point sur son chiffre d'affaires. Avec un CA trimestriel de 3,38 milliards d'euros, le groupe a lui-aussi dépassé les attentes du marché si je me fie aux prévisions des analystes consultables sur notre fiche valeur. Ces derniers tablaient sur un CA de 3,182 milliard d'euros.

La semaine s'achève en hausse en Asie, avec notamment un marché japonais en hausse de 1,2% du côté du Nikkei 225. En revanche, les places chinoises, Hong Kong comme Shanghai, progressent plus légèrement puisque les variations sont comprises entre 0 et 0,5%. En Australie, l'ASX 200 a terminé sur un gain de 0,52%, scellant ainsi sa troisième semaine consécutive dans le vert. Les indicateurs avancés européens évoluent avec un biais haussier. Le CAC40 est d'ailleurs attendu au-dessus des 7500 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Plusieurs statistiques américaines figurent à l'ordre du jour avec les ventes de détail à 14h30, avant la production industrielle (15h15). Celle-ci sera suivie de l'indice de confiance de l'Université de Michigan (16h00). Tout l'agenda macro ici.

L'euro dépasse la ligne des 1,10 USD. L'once d'or garde la cote à 2040 USD. Le pétrole perd du terrain avec un Brent de Mer du Nord à 86 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 3,44%. Le bitcoin se négocie à 30800 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)