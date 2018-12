Toujours craintive face aux tensions commerciales, Wall Street ouvre en baisse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York perd du terrain jeudi en début de séance, pénalisée par un nouveau recul des cours pétroliers et par l'arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei, qui ravive les inquiétudes relatives aux relations sino-américaines.

Les autorités canadiennes ont arrêté la directrice financière de Huawei Technologies à la demande des Etats-Unis pour violation présumée des sanctions contre l'Iran. Meng Wanzhou, fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est également vice-présidente du groupe.

La Bourse de New York était fermée mercredi en raison d'une journée de deuil national après le décès de l'ancien président George H.W. Bush. Jeudi en début de séance, le Dow Jones (DJIA) perd 1,5%, à 24.663 points, le S&P 500 recule de 1,3%, à 2.665 points, et le Nasdaq Composite baisse de 1,3% également, à 7.062 points.

Les valeurs industrielles cycliques restent sous pression. Caterpillar recule de 3,7% et Boeing cède 3,2%. Le secteur financier poursuit également son repli du début de semaine, JPMorgan abandonnant 2,4%. Parmi les principales valeurs technologiques, Apple recule de 2,2% et Amazon de 1,9%.

Les craintes pour le commerce international et les perspectives de l'économie mondiale se traduisent par un repli de plus de 3% du prix du baril de brut jeudi à New York. Chevron perd 2,2%.

L'attention des investisseurs se portera sur l'indice ISM des services et les stocks de pétrole, qui paraîtront respectivement à 16h00 et 17h00.

-Mike Bird et David Hodari, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : LBO

