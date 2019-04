Toujours des flux sortants sur les actions en dépit du rally boursier-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 8 avril (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs en actions ont connu une nouvelle décollecte sur la semaine au 3 avril, montrent des données publiées vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research, ce qui n'a pas empêché les indices boursiers de toucher de nouveaux plus hauts sur la période. Les rachats nets sur les fonds actions ont porté sur 7,7 milliards de dollars au cours de la période sous revue, avec 2,7 milliards de sorties rien que sur les fonds consacrés aux actions européennes. Les fonds dédiés aux actions américaines ont subi des rachats nets à hauteur de 1,6 milliard de dollars tandis que ceux spécialisés sur les actions émergentes accusaient des retraits net de 1,0 milliard. Les fonds en actions japonaises ont enregistré des rachats nets de 400 millions de dollars. Parallèlement, l'obligataire a bénéficié d'une treizième semaine consécutive d'entrées nettes, à hauteur de 11,4 milliards de dollars. Les flux sur les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont connu des sorties nettes à hauteur d'un milliard de dollars sur la semaine. La poursuite des flux sortants sur les actions intervient alors même que les indices boursiers mondiaux ont touché des pics de plusieurs mois: le S&P 500 a clôturé jeudi à son plus haut niveau depuis le 9 octobre, effaçant quasiment la brutale correction observée fin 2018. Le Stoxx 600 évolue à quant à lui au plus haut depuis début août. Pour BAML, les acheteurs sur les marchés actions sont les entreprises elles-même, avec 270 milliards de dollars de rachats d'actions estimés depuis le début de l'année à fin mars et les investisseurs via les produits dérivés. En dépit de la hausse quasi linéaire des marchés d'actions mondiaux en 2019, BAML estime qu'il est encore trop tôt pour vendre. Son indice "Bull & Bear" se situe à 4,4, soit toujours dans la zone d'achat. Les stratèges de la banque américaine soulignent que le rendement annualisé des actions mondiales atteint 67,9% depuis le début de l'année, un record historique. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 3 2019 avril Actions -7,7 -87,02 Obligataires +11,4 +97,90 Monétaires +2,64 +71,39 (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)