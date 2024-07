Les grands indices américains viennent de signer de nouveaux records, pendant que les petites valeurs délaissées retrouvent du poil de la bête : l'appétit pour le risque est toujours fort à Wall Street. Voilà qui contraste avec le spleen boursier de l'Europe, renforcé par une série d'avertissements sur les objectifs en relation avec la faiblesse du marché chinois.

C'est un peu le retour du complexe du corn-flakes en bourse, avec l'accélération des actions américaines pendant que les actions européennes restent à quai. Alors que s'ouvre la saison des résultats du second trimestre, Wall Street est gonflée à bloc par les signaux qui convergent vers les premières baisses de taux de la Fed à partir de septembre. Ce mouvement irrigue les grands indices, comme d'habitude, mais aussi les plus petits, largement délaissés depuis des mois. Le Russell 2000, l'indice le plus connu aux Etats-Unis pour suivre les valeurs moins capitalisées, vient de bondir de 12% en un mois (voilà à quoi ça ressemble). C'est un signe supplémentaire que les investisseurs veulent prendre des risques : on ne s'aventure pas sur de tels dossiers quand la confiance n'est pas là.

Cette situation contraste avec la rive opposée de l'Atlantique. La plupart des marchés européens ont baissé hier, à l'exception anecdotique de l'OMX suédois, sauvé par Ericsson et Enskilda Banken. Paris enchaîne une seconde séance dans le rouge, qui ramène le CAC40 sur son niveau du 10 juillet dernier. L'ambiance est morose sur le marché boursier français, qui paie la méforme de ses stars du luxe. Cette fois, la zizanie politique n'est pas seule en cause. C'est la poursuite des craintes sur la dynamique de l'économie chinoise qui pèse. Les principaux groupes de consommation discrétionnaire qui ont averti que leurs objectifs seront manqués ont tous pointé du doigt la Chine. Et ils commencent à être plus nombreux que les prétendants au poste de premier ministre en France : Burberry, Hugo Boss, Swatch, Daimler Truck… Adidas est pour le moment l'exception qui confirme la règle. Le groupe allemand a encore relevé ses prévisions hier soir, mais c'est surtout parce qu'il avait fixé des objectifs ultra-faibles il y a quelques mois, après avoir déçu plusieurs fois d'affilée le marché. En dehors de ce secteur, la palme de la grosse gamelle de la veille est pour la Scor. Le réassureur français a remis à plat ses objectifs à cause de performances très en-deçà des attentes au 1er semestre. L'action a perdu le quart de sa valeur, sans doute parce que le marché s'est souvenu que démarrer la saison des cyclones avec des ratios de solvabilité affaiblis n'est pas la meilleure façon de rassurer les investisseurs.

On retrouve le poids de la Chine sur d'autres compartiments des marchés financiers. Les matières premières, par exemple, qui ont connu une passe difficile avec les derniers signaux d'une activité économique peu enthousiasmante dans l'ancien Empire du Milieu. Bank of America a publié hier une note sur la pression subie par les cours des métaux industriels du fait des barrières érigées par Bruxelles et Washington contre les véhicules électriques chinois (ils baissent tous sur deux mois). "Avec la décarbonisation de l'économie mondiale, les VE sont le deuxième moteur structurel de la demande de métaux, après les énergies renouvelables", rappelle la banque d'affaires, avant d'ajouter que le taux d'utilisation de la capacité de production automobile chinoise n'est que de 65% actuellement, signe que les surcapacités sont énormes. Pour rester dans le thème de la non-reprise chinoise, Bloomberg révèle ce matin que Washington a l'intention de renforcer son dispositif pour empêcher Pékin d'accéder aux technologies de semiconducteurs les plus avancées. L'administration Biden cherche à accroître la pression sur les fournisseurs non-américains pour qu'ils s'alignent sur la doctrine la plus stricte en la matière. C'est une mauvaise nouvelle pour les acteurs comme ASML ou Tokyo Electron, mais surtout pour l'accélération de l'économie chinoise.

En Asie-Pacifique, l'industrie des semiconducteurs tire les indices vers le bas, pour les raisons précitées. Le Nikkei 225 japonais perd 0,5% en fin de parcours. Le KOSPI coréen est en baisse de 0,7%. Taiwan paie un lourd tribut à la baisse de TSMC, avec un TAIEX en repli de 1,2%. Un recul exacerbé par les déclarations de Donald Trump dans un entretien avec Bloomberg. Le candidat républicain a estimé que Taiwan devait rémunérer les Etats-Unis pour leur protection militaire, tout en martelant que l'île a "volé" l'activité américaine dans le domaine des puces. En Australie, l'ASX rebondit de 1% avec les valeurs financières. Les actions européennes sont attendues en hausse ce matin.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec les indices des prix à la consommation au Royaume-Uni (8h00) et en zone euro (11h00). Plus tard, aux Etats-Unis, l'attention se portera sur les permis de construire et les mises en chantier (14h30), l'utilisation des capacités et la production industrielle général (15h15), et enfin les stocks de brut selon le DOE (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro atteint 1,089 USD. L'once d'or se négocie 2426 USD. Le pétrole recule, avec un Brent de Mer du Nord à 84,60 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,77 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,21%. Le bitcoin se négocie 62 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Baird maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 240 à 255 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 230 à 260 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 250 à 260 EUR.

Akzo Nobel : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 à 76 EUR.

ArgenX : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 440 à 545 USD.

Aéroports De Paris : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 130 à 133 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 155 à 157 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 169 à 164 CHF. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 152 à 150 CHF. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 158 à 161 CHF.

CVC Capital Partners Plc : Autonomous démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 18,70 EUR.

Eiffage : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 122 à 115 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 152 à 142 EUR.

EMS-Chemie Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 750 à 745 CHF.

Fraport : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 48 EUR à 51 EUR.

Hugo Boss : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 57,60 à 50 EUR.

Kendrion : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 17 EUR.

La Française Des Jeux : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 36 à 34 EUR.

Legal & General : RBC Capital dégrade de surperformance à performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 295 GBX à 245 GBX.

Partners Group Holding : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1313 à 1305 CHF.

Scor : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30,50 EUR à 25 EUR. Morgan Stanley dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 EUR à 25 EUR.

Siegfried Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1188 CHF.

Spirax-Sarco Engineering : HSBC améliore sa recommandation de réduire à conserver avec un objectif de cours relevé de 86 GBP à 87 GBP.

Swatch Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 220 à 180 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 238 à 177 CHF.

TotalEnergies : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 73,70 à 70,10 EUR.

UCB : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 162 à 167 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Adidas relève de "environ 700 M€" à "environ 1 Md€" sa prévision de résultat opérationnel 2024.

ASML enregistre un afflux de commandes plus élevé que prévu au T2.

Daimler Truck procède à une dépréciation en raison de la faiblesse de la Chine.

Feintool renonce à ses objectifs.

Le bénéfice net de Svenska Handelsbanken dépasse le consensus au T2.

Accelleron relève ses objectifs.

Georges Elhedery va prendre la direction d'HSBC le 2 septembre.

Roche obtient des résultats positifs en phase I avec un médicament contre l'obésité.

Rieter obtient une commande du chinois DIW.

Les principales publications du jour : ASML, Investor AB, Assa Abloy, Svenska Handelsbanken, Antofagasta…

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Les actions de TSMC sous pression après que Trump a déclaré que Taïwan devrait payer pour sa défense.

BHP affiche une production record de minerai de fer pour la deuxième année consécutive et dépasse les estimations.

Suzuki veut réduire le poids de ses principaux modèles de 15 % en dix ans.

Les principales publications du jour : BHP Group, Asian Paints…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.