Toujours plus d'offres pour les emplois qualifiés en Suisse

Zurich (awp) - La demande pour des emplois qualifiés dans les entreprises actives en Suisse a connu une hausse marquée au cours du mois de novembre. Le nombre de postes annoncés s'est étoffé de 3,7% sur un mois, selon le recensement effectué par le bureau spécialisé Michael Page. Il s'agit de la hausse la plus forte depuis le lancement du Michael Page Swiss Job Index en 2001.

"La demande en spécialistes a atteint un point où les meilleurs candidats possédant les compétences les plus recherchées reçoivent plusieurs offres et passent par une version accélérée du processus de recrutement", explique Nicolai Mikkelsen, directeur chez Michael Page.

La Suisse alémanique a connu la croissance la plus vigoureuse, avec une poussée de 3,9% des postes annoncés, contre +2,2% en Suisse romande. Par région géographique, la Suisse orientale voit ses statistiques gonfler de 9,3%, devant le Mittelland (+6,0%, avec Jura, Neuchâtel et Fribourg) et le centre du pays (+4,6%).

Ces zones bénéficient d'une forte dynamique grâce à la singularité de leur tissu économique, affirme l'entreprise active dans le recrutement de cadres. De nombreuses firmes spécialisées dans les sciences de la vie, l'aviation, la logistique ou encore l'armement s'y trouvent.

La région lémanique (qui comprend le Valais) a enregistré une hausse de 2,2%. Seule zone dans le rouge, le canton de Zurich accuse un repli de 3%.

La demande en opérateurs (facility managers) a connu une véritable accélération en novembre, soit +21% sur un mois et +41% en rythme annuel. Les spécialistes des domaines pharma/chimie, distribution, transport/logistique et les opérateurs en informatique sont aussi particulièrement recherchés.

