Après l’Autriche et la Grèce, nous voici arrivés au plat pays. La méthode est la même que pour les précédentes étapes : trouver en Belgique, grâce au Stock Screener, trois valeurs en croissance, rentables, et dotées d’une situation financière saine.

VGP NV

Constructeur et promoteur immobilier européen, VGP se spécialise dans le développement d'actifs immobiliers semi-industriels, de type parcs industriels ou surfaces logistiques. Basé à Anvers, il réalise la majeure partie de son activité en Allemagne (60% de son portefeuille) et compte des grands noms du e-commerce (Amazon, Zalando, DHL, UPS) parmi ses clients.

La société dispose de fondamentaux solides. Elle est en forte croissance : sa capitalisation boursière a plus que doublé en un an, pour passer de 2,5 milliards d’euros en 2020 à environ 5,6 milliards en 2021, grâce notamment à la bonne santé du secteur logistique. Après une brève envolée en 2021, son PER devrait se normaliser courant 2022 pour revenir autour des 9.4. Un bémol toutefois : elle présente un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires assez élevé, compte tenu de sa structure de holding.

Recticel

Géant industriel d’outre-quiévrain, Recticel est spécialiste des produits à base de mousse de polyuréthane. Il tire 39% de son chiffre d'affaires des mousses de rembourrage (sièges, matelas) et techniques (joints, éponges), 30% des matériaux d'isolation, et 30% des produits de literie (matelas et sommiers). Il est composé d’une myriade de filiales qui exploitent une multitude de marques (parmi lesquelles un nom m’est familier : Bultex). Il réalise 90% de son chiffre d’affaires en Union Européenne et au Royaume-Uni.

Recticel dispose aussi de fondamentaux solides. Après un fort recul des revenus en 2020, le chiffre d’affaires devrait croître de près de 50% cette année, par rapport à 2020, pour s’établir au-dessus des 1,2 milliards d’euros.

Melexis

Melexis est un fournisseur de semi-conducteurs destinés à l’industrie automobile. Son activité s’articule autour de 4 pans : les capteurs, les actionneurs (pour tableaux de bord, essuie-glace, ouvertures de portes), les circuits radiofréquence (transmetteurs et receveurs) et enfin les circuits optiques et les infrarouges. Le groupe tire 35% de ses revenus de la région Europe-Moyen-Orient-Afrique et 55% de l’Asie-Pacifique.

La société affiche un beau profil de croissance (508 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, 641 en 2021 et 720 attendus pour cette année) et ses marges sont copieuses. Avec une capitalisation boursière qui devrait bondir à 4,2 milliards d’euros en 2021 contre 3,2 en 2020, la société semble toutefois fortement valorisée.