Tour d'Horizon des Devises : convictions d'UBS et le retour du dollar-bashing

Quelques paris d'UBS en 2021

UBS a classé parmi ses 10 meilleurs "trades" macro sur 2021 la hausse du CNY chinois contre l'USD. Les signaux sont au vert pour 2021 pour le yuan, estiment les cambistes de la banque suisse, qui voient "peu de raisons pour un retournement de situation des gains récents du CNY, qui pourrait même les accroître avec l'éventualité d'une réduction des tarifs douaniers". Si tel était le cas, la parité USD/CNY pourrait revenir sur la fourchette 6,30 à 6,40, contre 6,5695 actuellement.

USD contre quatre devises asiatiques en 2021

Quelques autres convictions d'UBS ? Long sur la paire RUB / ZAR, parce ce que rouble a coulé cette année et que le rand a affiché la plus forte hausse des monnaies émergentes ces six derniers mois et a commencé à corriger. Et Long sur CAD / COP, parce que la banque pense que la Colombie pourrait perdre son "BBB-" et donc son statut "investment grade" chez deux des trois grandes agences. En parallèle, les fondamentaux du dollar canadien sont en train de s'améliorer, ce qui en fait l'un des acteurs FOREX les plus prisés d'UBS pour 2021.

Les stratégies factorielles sur les devises à la peine

Un peu de réflexion sur les devises maintenant. L'excellent Joachim Klement a publié tout récemment un papier titré "les banques centrales ont tué le trading de devises". L'économiste explique d'abord que les stratégies factorielles habituelles sur le marché des devises ne marchent plus très bien (hormis le "carry trade" hors USD) à partir du moment où elles font l'objet de publications révélant leur existence. En combiné, les stratégies permettaient toutefois de gagner de l'argent. Mais uniquement jusqu'en 2008, c’est-à-dire à partir du moment où les banques centrales sont entrées massivement dans la danse. "Le nouveau régime de politique monétaire mis en place après la crise financière a rendu impossible les gains systématiques sur les devises", explique-t-il.

Haro sur l'USD

La baisse du dollar américain risque d'être l'un des paris les plus embouteillés de l'année 2021, ce que les anglo-saxons appellent un "crowded trade". Plusieurs stratégistes ont évoqué ces dernières semaines un affaiblissement de l'USD contre l'EUR notamment. C'est le cas de Didier Saint-Georges chez Carmignac. "On ne voit pas comment un quelconque scénario pour 2021 pourrait faire l'économie de la dépréciation du dollar", a-t-il expliqué, notamment parce qu'en l'absence de levier sur les taux et compte tenu des marges de manœuvre dont dispose la Fed, la création monétaire aux Etats-Unis devrait battre son plein.