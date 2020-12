Tour d'Horizon des Devises : du franc-parler de la BNS au dollar d'Aotearoa

Washington tance Berne, mais la BNS ne plie pas

La Suisse se retrouve une fois encore brocardée par les Etats-Unis comme un partenaire commercial manipulateur de devises (avec le Vietnam). La Confédération a rempli les trois critères définis par le Trésor américain pendant quatre trimestres consécutifs (en l'occurrence du 30 juin 2019 au 30 juin 2020). "Le franc suisse est depuis longtemps considéré comme une monnaie refuge que les investisseurs acquièrent pendant les périodes où l'appétit pour le risque diminue au niveau mondial ou lorsque la volatilité financière s'accélère. Ces importants flux de valeurs refuges posent des problèmes aux responsables de la politique macroéconomique suisse, en particulier en période de taux d'intérêt négatifs et de déflation", soulignent les autorités américaines, résumant très bien les difficultés auxquelles est confrontée l'économie suisse, grande exportatrice par conséquent pénalisée par la vigueur de sa monnaie.

Source Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States December 2020 / UST

Le Trésor US estime que la BNS s'est montrée particulièrement active, en particulier au 1er semestre 2020, pour contrer l'appétit des investisseurs pour le CHF. Suite à cette "intervention unilatérale de grande envergure", les Etats-Unis estiment que "sur la base d'une série de preuves et de circonstances, qu'au moins une partie de la gestion du taux de change de la Suisse au cours des quatre trimestres jusqu'en juin 2020, et en particulier ses interventions sur le marché des changes, visait à empêcher des ajustements efficaces de la balance des paiements". La BNS, elle, assure qu'elle agit dans le cadre de son mandat pour se conformer à son taux cible d'inflation.

La BNS n'a évidemment pas l'intention de céder à la pression des Etats-Unis. "Etant donné le niveau élevé du franc, elle reste disposée à intervenir de manière accrue sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour l’ensemble des monnaies", écrit-elle dans le compte rendu de sa réunion de décembre.

Malgré les efforts de la BNS, le CHF s'apprécie face à l'USD sur trois ans

Le petit dollar croque le gros

La Nouvelle Zélande (Aotearoa en maori) a enregistré un net rebond économique au cours du trimestre clos le 30 septembre (PIB +14 %), après une chute de 11% au cours du précédent trimestre. Le pays se démarque des grandes économies occidentales avec un PIB qui a déjà renoué avec ses niveaux d'il y a un an, sans toutefois avoir retrouvé son pic pré-coronavirus. Cette situation permet au NZD de continuer à creuser l'écart vis-à-vis de l'USD et de combler petit à petit le retard accumulé sur l'euro durant l'été.





Le NZD progresse face à l'USD et réduit son écart sur l'EUR

Et aussi

Les bons indicateurs PMI européens et la poursuite d'une politique ultra-accommodante de la Fed ont permis à l'Euro d'aller chercher le cap de 1,22 USD.

Le Bitcoin signe de nouveaux pics historiques en dépassant 23 000 USD l'unité. La plus connue des cryptomonnaies se fait toutefois déborder à la hausse cette année par quelques rivales bien établies, notamment l'Ethereum.

Le rand sud-africain (ZAR) a signé un pic de dix mois ce matin face à l'USD, après la confirmation du maintien de taux bas par la Fed pendant une longue durée. Il est monté à près de 14,80 USD.

La Thaïlande a fait son entrée dans la liste de surveillance des autorités américaines pour sa politique de change. C'est le niveau du dessous par rapport à ce qui est reproché à la Chine et au Vietnam. Washington exhorte les autorités locales à laisser le baht s'apprécier "pour aider le pays à réduire ses importants et constants excédents extérieurs". Le THB a touché son plus haut niveau depuis le mois de mai 2013, signe, selon les cambistes, que la banque centrale thaïlandaise a entendu l'avertissement américain.

Tableau croisé des principales devises au 17/12/2020