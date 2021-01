Tour d'Horizon des Devises : du nouveau à l'est

Zloty superstar

Parmi les devises d'Europe centrale, c'est le zloty (PLN) qui suscite le plus de perspectives de hausse, selon le dernier sondage mené par Reuters auprès de professionnels du secteur. Ils s'attendent à une hausse de 2,9% cette année face à l'euro, à 4,40 PLN pour 1 EUR (vs 4,50 PLN pour 1 EUR actuellement). La couronne tchèque (CZK) devrait aussi progresser, d'environ 2,6% à 25,50 CZK pour 1 EUR. Enfin, le Forint (HUF) pourrait modestement s'apprécier alors qu'il se négocie 359 HUF pour 1 EUR actuellement. "La disparition des principales incertitudes politiques, notamment les élections américaines et les relations post-Brexit entre l'UE et la Grande-Bretagne, en combinaison avec les progrès réalisés dans la distribution et l'application des vaccins anti-Covid, devraient soutenir un sentiment positif sur les monnaies des PECO", estime Radomir Jac, économiste en chef de Generali Investments CEE. Les professionnels s'attendent en revanche à une légère baisse du lei roumain (RON), à 4,94 RON pour 1 EUR.

Depuis le 1er janvier, l'euro se renforce contre le rand et le réal, mais recule face au monnaies d'Europe centrale

Le dollar se rebiffe

Le début d'année est un peu agité sur la paire EUR / USD, puisque la monnaie unique a reflué hier après avoir dépassé le cap de 1,30 USD peu avant. La confirmation de l'élection de Joe Biden et le court avantage obtenu par les démocrates au Sénat ont contribué à soutenir le billet vert, d'autant que Donald Trump a concédé sa défaite et condamné l'irruption des partisans jeudi au capitole. La remonté du rendement du T-Bond 10 ans autour de 1,10% contribue, aussi, à redonner quelques couleurs au dollar. "Nous restons pessimistes sur le dollar, mais à très court terme, l'incertitude mondiale, y compris les derniers développements de la situation politique américaine, pourrait réduire la pression sur le billet vert et favoriser une activité plus limitée", estime Unicredit. Généralement, le sentiment de moyen terme des cambistes reste baissier sur le billet vert, à l'image de Mitsubishi UFG qui voit la paire à 1,28 d'ici la fin de l'année. Un pari qui figure toujours parmi les "trades" les plus consensuels de l'année 2021.

En Asie, accord Chine/Thaïlande et pression sur le Vietnam

Le Vietnam s'est fait taper sur les doigts par l'administration américaine en décembre, au point de se retrouver dans la liste des pays qui manipulent leurs devises. Les autorités du pays ont eu une discussion cette semaine avec le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, pour expliquer que sa politique monétaire vise uniquement à contrôler l'inflation et à maintenir la parité de change. Un discours déjà entendu qui ne convaincra pas l'USTR, qui a en outre des griefs sur les conditions d'exportation de produits fabriqués à partir de bois chinois. Les Etats-Unis pourraient prendre des sanctions douanières si la situation venait à durer. Les banques centrales thaïlandaise et chinoise ont renouvelé leur accord de swap de devises entre le CNY et le THB. L'accord dit BSA porte sur 70 MdsCNY ou 370 MdsTHB sur 5 ans.