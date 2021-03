Tour d'Horizon des Devises : le dollar écrase (presque) toute la concurrence

Les perspectives de la monnaie européenne se sont assombries en raison de la reprise des confinements et à la lenteur de la vaccination dans l'UE. Le billet vert a une plus grande marge de progression par rapport à l'euro, mais ses gains par rapport à d'autres devises au cours des dernières semaines ont été si rapides que certains analystes mettent en garde contre une poursuite de la hausse du dollar à partir des niveaux actuels. Il ne faut pas oublier que de nombreux cambistes avaient, jusqu'à une date récente, fait de la baisse du dollar un thème central pour l'année 2021. Une fois de plus, le greenback a déjoué les pronostics lorsqu'ils devenaient trop consensuels.

L'euro souffre contre le dollar et la livre depuis le 1er janvier, mais pas contre le franc suisse

"L'euro a franchi la moyenne mobile à 200 jours, et c'est un signe clair qu'il va continuer à baisser", a expliqué Minori Uchida, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG Bank à Tokyo. L'euro est passé sous 1,18 USD en cette fin de semaine, au plus bas depuis novembre. Le dollar est monté à 109,25 yens, ce qui est proche de son plus haut depuis juin. Le billet vert s'est échangé à 0,9405 CHF, son meilleur niveau depuis juillet dernier. Seule exception, la livre sterling est légèrement remontée à 1,3762 USD.

Le Dollar Index, qui oppose le billet vert au panier des six autres grandes devises, s'est établi à 92,769, proche d'un sommet de quatre mois. Les dollars australien et néo-zélandais ont rebondi après avoir subi de fortes pertes en début de semaine. Les deux monnaies devraient rester soutenues en raison de leur succès relatif à limiter les retombées économiques de la pandémie de coronavirus, selon les analystes.

Tableau croisé des principales paires de devises