Tour d'Horizon des ETF : Amster-tadam !

Nous avons utilisé le Screener Zonebourse pour sélectionner les valeurs cotées aux Pays-Bas d'une capitalisation supérieure à 450 M€ dont la liquidité est correcte. Cela correspond à 61 titres. En analysant la répartition sectorielle, on constate rapidement que la technologie domine largement les autres secteurs. En matière de capitalisation brute, elle représente même un peu plus de 50% de l'indice en neuf valeurs. ASML et Prosus sont les deux champions locaux, devant Adyen, ASM International et Just Eat Takeaway. TomTom, BE Semiconductor, Allfunds, Royal KPN et CM.Com complètent le tableau. Contrairement au voisin danois, la santé ne représente qu'une part infime de la Bourse d'Amsterdam, 0,2% avec le seul Galapagos.

L'autre pays du fromage : le camembert des 60 principales valeurs cotées à Amsterdam (Source Zonebourse)

Outre les géants locaux de la technologie, les plus grosses capitalisations sont Royal Dutch Shell et ING Groep et Heineken.