La Suède résiste

Comme précisé dans la minute macro de mercredi, la situation économique de la Suède a plutôt mieux résisté que celle de ses voisins. Les mesures sanitaires ayant été davantage basées sur une forme de volontariat, le pays a pu continuer son activité et ainsi épargné son PIB. Ce dernier ne s’est contracté “que” de 8.2%, pour une baisse de 15% en Zone euro (YoY).

Mais en dehors de la résilience de son PIB, le pays possède de nombreuses pépites technologiques. On peut notamment citer le secteur du jeu en ligne (qui a fait l’objet d’une liste thématique). Les pays scandinaves sont également très en avance sur les énergies renouvelables, alors la mer de Norvège est l’une des zones les plus riches en pétrole d’Europe.

Nous nous sommes donc intéressés cette semaine à l’OMX Stockholm Technologie PI. Ce Nasdaq suédois que rien ne peut arrêter gagne encore 5.39%. Mais c’est sa progression depuis le début de l’année qui laisse admiratif. En effet, alors que le CAC 40 GR perd un peu plus de 15% depuis le début de l’année, ce petit indice suédois progresse de plus de 16%, dépassant ses plus hauts chaque semaine.

Au sein de l’indice, deux valeurs ont plus que doublé depuis le début de l’année. Il s’agit de la société de cloud computing Sinch (+153%) et spécialiste des CRM Lime Technologies (+121%). Le développeur de plateformes éducatives Better collectives avait vu son chiffre d’affaires s’apprécier de 40% au premier trimestre, avec un EBITDA progressant de 32%. La distanciation sociale a sûrement facilité l’activité de l’entreprise dont le titre progresse de 69% depuis le début de l’année et dont les résultats seront publiés le 25.

Tout n'est pas tout rose non plus, le fabricant de moniteurs LCD Multiq ou son homologue Zetadisplay perdent respectivement 39% et 37%, mais rien ne fait dériver la trajectoire haussière de l’OMXS Tech PI (SE0004383891 pour les intimes).

Le Laos, une exception au principe d’investissement à long-terme

La Bourse du Laos a commencé sa première cotation le 11 janvier 2011 à Vientiane, la capitale, avec une valeur de base 1000 (vous verrez que c’est important pour la suite). A l’origine, deux titres sont introduits : EDL Generation-Public Company, une entreprise de production d'électricité, et la Banque pour le Commerce Extérieur du Laos (BCEL), la plus importante banque du pays. Ces deux actions sont d’ailleurs les premières pondérations de l’indice avec un poids respectif de 61,5% et 16,4%. Aujourd’hui, l’indice Laos Securities Exchange (LSX) compte dix valeurs.

Généralement, les investisseurs sont conscients de l’importance d’avoir une vision à long-terme pour leurs placements.

“Achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans”, Warren Buffett.

Néanmoins, ce principe d’investissement à long terme ne semble pas s’appliquer à toutes les Bourses. En l’espèce, pour le LSX ça serait même une fausse bonne idée.

Depuis le premier janvier, la Bourse de Vientiane abandonne plus de 19%. Jusque-là, rien d’affolant étant donné la crise sanitaire mondiale. Cependant, sur cinq ans, l’indice laotien recule de plus de 63% avec un rendement annualisé négatif de 16,7%. Le LSX est passé d’un plus haut en 2015 de 1563 à 589 aujourd’hui. D’où l’importance de la valeur base 1000 introduite plus haut puisque cela signifie que l’indice perd 41,1% depuis ses premières cotations.

Voici ce que ça donne dans un graphique :

Sur 2020, seule Lao Agro Tech Public Company est dans le vert avec +13,8% tandis que les neuf autres actions sont dans le rouge. Lao Cement Public Co accuse la plus forte baisse avec 58,7%. EDL est en retrait de 19,9% et la BCEL a une performance plus contrastée à -4,2%.