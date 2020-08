IBEX 35, en retard

Parmi ses homologues européens, l’indice de la Bourse espagnole est en retard sur 2020, avec un recul de 23% alors que l’EuroStoxx 50 abandonne un peu plus de 10% et que le DAX est presque de retour à l’équilibre.

D’ailleurs, sur les 35 valeurs que composent l’IBEX, seulement sept sont en territoire positif depuis le début de l’année dont l’énergéticien Iberdrola, la plus grosse pondération de l’indice avec 17,3%.

Classement des meilleures performances sur 2020

Si l’on poursuit l’analyse au sein des secteurs, dans l’énergie, les systèmes et équipements éoliens progressent de 45% sur l’année, en partie grâce à Siemens Gamesa Renewable Energy. Les télécommunications sans fil sont en hausse de 41,5% avec Cellnex Telecom et les services aux collectivités gagnent 8,6%, secteur défensif par nature.

Toutefois, il est assez étonnant de voir que les secteurs de la technologie et de la santé ne sont pas dans leur plus grande forme avec respectivement des performances de -34,2% et -21,6%, alors que ce sont les secteurs les plus résilients en ce moment dans la plupart des bourses mondiales. En cause pour la technologie, Amadeus, le leader des logiciels de réservation de voyages qui a donc souffert des conséquences du confinement. Pour la santé, Grifols et Almirall n’ont pas profité du momentum des sociétés du secteur des produits pharmaceutiques.

Néanmoins, sur les cinq jours glissants, l’IBEX 35 se glisse parmi les meilleures performances européennes, avec près de 2% malgré la correction des indices ce jour. Peut-être est-ce le signe d’un début de mouvement pour rattraper ses compères européens ?