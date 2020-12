Le Russell 2000 déborde le S&P500 depuis les vaccins

Le Russell 2000 est un indice géré par la société FTSE Russell, qui constitue une référence et une bonne représentation du marché des petites valeurs américaines. Il est une émanation de l’indice ultra-large Russell 3000, qui couvre 98% de la capitalisation américaine. Le Russell 2000 écarte les 1000 plus grosses pour ne se concentrer que sur les 2000 plus petites. “Petites” à l’échelle américaine puisque les plus gros composants comme Myokardia et Penn National Gaming pèsent plus de 11 Md$ chacune, l’équivalent d’un Renault en France.

Il est l’indice de référence pour les “Smalls Caps” et “Midcaps” américaines. Très apprécié par les fonds d’investissements, il a l’immense mérite de donner un aperçu large de l’état des entreprises à petites et moyennes capitalisations sur le marché américain.

Le retour en odeur de sainteté de ce type de titres, délaissé pour les valeurs technos et les grosses sociétés pendant la période d’incertitude liée au COVID a bénéficié au Russell 2000 ces dernières semaines… Vive la rotation sectorielle ! L’indice avait en effet souffert de la comparaison avec le reste de la cote ces deux dernières années. Depuis l’annonce sur les vaccins début novembre, il surperforme de 8% le S&P500 en s’adjugeant 12,5%.

Performance de l’ETF ISHARES RUSSELL 2000 INDEX (ETF) depuis le 1er mars

La composition de l’indice aide à bien comprendre la bonne performance du benchmark américain. En effet, trois des cinq secteurs les plus pondérés ( Finance, industrie, consommation cyclique), qui pèsent ensemble près de 45% de l’indice, ont bénéficié de la rotation sectorielle.

Répartition sectorielle du Russell 2000

Pour conclure, la combinaison small / midcaps et une forte exposition aux secteurs qui ont bénéficié de la rotation sectorielle du mois de novembre ont constitué un véritable catalyseur pour l’indice. Il illustre donc parfaitement le phénomène du mois dernier, à savoir, un retour des investisseurs vers les entreprises sous-cotées et de l’appétence pour le risque à mesure que l’horizon se dégage sur le plan de la pandémie et laisse entrevoir un retour à la normale.



STOXX EUROPE 600 BANKS: Le mois de novembre résumé en un indice Le mois de novembre fut marqué par le retour en force de certains secteurs mal aimés pendant la crise sanitaire. Dans ce contexte, il est intéressant de présenter certains indices se concentrant sur un secteur en particulier. Le STOXX EUROPE 600 comprend ainsi 20 sous-indices représentant chacun un secteur. L’indice sur les banques du STOXX EUROPE 600 est assez représentatif de la rotation sectorielle du mois de novembre. Celui-ci est constitué de 38 grandes banques présentes partout en Europe. Il est caractérisé par sa forte inclinaison pour le Royaume-Uni avec 30% du poids de l’indice et trois des dix plus grosses capitalisations avec HSBC, Lloyds Banking Group et Barclays. Cette dominante ne l’empêche pas d’être plutôt fidèle à son indice de référence, le STOXX EUROPE 600, avec une corrélation de 0,9 sur les cinq dernières années. Malgré tout, il reste un indice très volatile (27,5% sur 5 ans) avec un rendement de –41,8% sur l’année. Néanmoins, nous n’avons pas choisi cet indice pour sa performance mais parce qu’il nous donne une bonne image d’un mois de novembre complètement fou pour les investisseurs avec un secteur des banques qui sort un peu la tête de l’eau grâce aux promesses d’un retour à la normale en 2021. Source : zonebourse Les indices les plus performants de la semaine

