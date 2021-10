Pourquoi investir dans l’industrie des jeux en ligne ?

Comme dit précédemment, il s’agit avant toute chose d’un marché connaissant une croissance exponentielle depuis quelques années. Depuis sont lancement en Juin 2020, le Solactive Fischer Sports Betting and iGaming Index à offert une performance de +130.27% au 4 Octobre 2021, date de rédaction de cet article.

Pour en revenir au marché des paris sportifs, le marché pèse actuellement 9,5 milliards de dollars. Morgan Stanley prévoit qu'à l'horizon 2025, il pourrait atteindre 15 milliards de dollars. Goldman Sachs prévoit également une forte croissance du secteur des paris sportifs, qui pourrait atteindre 53 milliards de dollars d’ici 2033. Au niveau mondial, l'industrie devrait connaître une croissance de 11 % par an au cours des cinq prochaines années, selon H2 Capital. Bref, les études divergent sur les chiffres, mais toutes pointent vers une forte croissance.

Outre l'environnement réglementaire, la croissance du marché des paris sportifs est aussi portée par une acceptation sociale grandissante des paris sportifs en tant qu'activité de divertissement. Le soutien de la part des ligues sportives, des équipes et des sociétés de médias mais également les améliorations technologiques sont des leviers de croissances.

Enfin, comme l’explique Luke Lloyd, conseiller en patrimoine et stratège en investissement chez Strategic Wealth Partners « Chaque jeu et mouvement dans le sport entraîne un résultat sur lequel nous pouvons parier […]. Les paris sportifs permettent aux gens de s’engager davantage dans le jeu, plus précisément dans chaque jeu, ce qui le rend généralement plus amusant et plus divertissant à regarder ».

Comment investir simplement dans cette industrie ?

L'indice Solactive Fischer Sports Betting and iGaming Index se concentre sur les sociétés qui tirent des revenus importants des paris sportifs et de l'iGaming (poker et casinos en ligne). L’indice ne contient pas seulement des sociétés possédant des marques et plateformes très connues du grand public tel que Unibet, XXX ou XXX. L’exposition de l’indice est bien plus large et comporte, en plus des plateformes B2C, les fournisseurs de services mettant à dispositions des entreprises, les infrastructures comme les plateformes technologiques ou les systèmes de gestion des comptes joueurs. Enfin, les fournisseurs de données sportives, les médias et les sociétés de marketing affilié sont également présents au sein de l’indice Solactive.

Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF - Acc (+27.70 YTD)

Informations :

Ticker : BETS

ISIN : IE00BNTVVW33

Cours : 6.5620€

Eligibilité au PEA : Non

Expense Ratio: 0,69%

Devise : EUR/USD/GBP

Politique de distribution : Accumulation

Fréquence de rebalancement : Semestriel

Actifs sous gestion : $3,838,700.67

Objectif :

L’ETF Fischer Sports Betting & iGaming de HanETF cherche à répliquer l’indice Solactive Fischer Sports Betting and iGaming Index. Les entreprises présentent au sein de l’indice possède une capitalisation d'au moins 100 000 000 USD. La valeur moyenne journalière négociée doit d’être d'au moins 250 000 USD au cours des trois derniers mois, afin de garantir une bonne liquidation. Sont exclus de l’indice les actions chinoises et les sociétés qui génèrent plus de 50% de leurs revenus à partir des courses de chevaux et de la loterie. Enfin la pondération maximale par ligne est de 8% pour les « Pure Player » et 5% pour les « Non Pure Player ».

Principales Positions :

Entain Plc - 9.31%

Draftkings Inc - 8.56%

Flutter Entertainment Plc - 7.75%

Evolution Gaming Group SEK 0.03 - 6.72%

Scientific Games USD 0.001 - 5.71%

Caesars Entertainment Inc - 5.4%

MGM resorts International - 5.32%

Churchill Downs USD NPV - 5.2%

BOYD GAMING CORP - 4.69%

PENN NATIONAL GAMING INC - 4.62%

Exposition Géographique :