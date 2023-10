L'attaque menée par le Hamas en Israël a entraîné un profond bouleversement dans les mécaniques récentes. Le pétrole, embarqué dans une consolidation marquée, a trouvé une base de rebond. Même situation pour l'or, qui profite d'une montée de l'aversion au risque.

Energie : En l'espace d'une semaine, le pétrole avait entièrement gommé la progression des prix du mois de septembre. Autrement dit, les cours pétroliers ont chuté de 10% en seulement cinq séances, lestés par la force du dollar et la montée des rendements obligataires. Du côté des fondamentaux, l'OPEP+ a tenu la semaine dernière une réunion en ligne (nommée JMMC pour Joint Ministerial Monitoring Committee) dont le but est de mettre à jour les conditions des marchés pétroliers. Aucun changement majeur n'est à signaler à l'issue de ce point d'étape puisque l'Arabie Saoudite et la Russie entendent maintenir leurs coupes de production au moins jusqu'à la fin de l'année. Vendredi, le baril de Brent s'échangeait autour de 84 USD, contre 82 USD pour le WTI.

Mais c'était compter sans un brutal regain de tensions au Proche-Orient. L'attaque du Hamas contre Israël a réveillé de vieux démons. Le Brent est remonté au-dessus de 87 USD et le WTI autour de 85,60 USD. A court terme, le bras de fer à l'est de la Méditerranée est le principal déterminant des cours, d'autant plus après les accusations décrivant l'Iran comme l'éminence grise de l'assaut.

Métaux : La hausse du billet vert n'a pas fait que des ravages sur le pétrole, les métaux aussi ont été impactés. Preuve en est, le prix du cuivre a enchaîné cinq séances consécutives de baisse pour se traiter autour de 7800 USD au LME. Même dynamique pour l'aluminium (2200 USD) et le zinc (2450 USD). En plus de la vigueur du dollar, les dernières données chinoises sont mitigées, notamment le Caixin Manufacturing de septembre, qui s'est certes maintenu en zone d'expansion (à 50,6 points) mais en deçà des attentes (51,1 points). Du côté des métaux précieux, le refrain change légèrement. Après avoir été concassée par la montée des rendements obligataires, la relique barbare se reprend depuis ce weekend, dans un mouvement d'aversion au risque. Le métal doré s'échangeait autour de 1812 USD au plus bas la semaine dernière. Il est remonté à 1850 USD lundi.

Produits agricoles : Le Département américain de l'agriculture a revu à la baisse ses estimations concernant les stocks nationaux de maïs. C'est suffisant pour soutenir les cours du maïs à Chicago, qui ont progressé à 498 cents le boisseau. Le blé a en revanche fait du surplace à 574 cents.