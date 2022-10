Le dollar plie enfin

Commençons par le dollar, qui a connu un léger recul en début de semaine. Cela fait suite à des semaines de hausse consécutives à cause de la montée des taux par la Réserve Fédérale.

Cette légère baisse, en plus d’une correction des rendements des bons du Trésor américains, a permis aux autres devises comme l’euro ou le livre de prendre leurs distances par rapport à leurs plus bas.

Le marché semble avoir intégré le fait que la FED était arrivée à un niveau clé. Les investisseurs s’attendent à une remontée moins agressive des taux que ce qu’ils redoutaient jusque-là. On peut l’observer graphiquement avec une première baisse depuis fin juillet sur le rendement des obligations américaines sur 10 ans. Après avoir touché 4% fin de septembre, il est revenu à 3,62% cette semaine. Ce sentiment s’est donc traduit par un regain d’appétit pour le risque, ce qui pénalise les zones de refuge du marché, comme le dollar.

DJ FXCM Dollar Index : Dollar face aux autres devises

Les autres devises profitent de ce repli

La livre sterling reprend des couleurs

La livre a repris du souffle après que le projet du gouvernement britannique visant à baisser les impôts sur le revenu a été assoupli. La livre sterling a repris près de 10% entre son plus bas du mercredi 26 septembre et le début de la semaine. Cette hausse conséquente a été renforcée par le fait que la BoE a pris les choses en mains en promettant au marché d’éviter une dislocation de l’économie britannique, ce qui a rassuré les investisseurs.

Surprise en Australie

Le dollar australien a été fortement impacté après la décision de la Reserve Bank of Australia de limiter sa hausse de taux du début octobre à 25 points. Une vraie surprise puisque le consensus tablait sur une augmentation de 50 points. Ces mesures ont été prises après que la banque centrale a constaté le faible impact de la montée des taux par les autres pays de l’OCDE.

Le Japon prend des mesures décisives.

Quant à la situation au pays du soleil levant, le yen a connu un affaiblissement causé par la décision de la BoJ (Bank of Japan) de maintenir une politique accommodante, contrairement à l’ensemble des autres banques centrales des pays développés. Pour lutter contre cette dépréciation de près de 25% face au dollar américain depuis le début de l’année, le gouvernement japonais a décidé d’injecter 2,8 trillions de yens pour soutenir sa monnaie. Cette intervention est rarissime : elle ne s’était plus produite depuis 1990.

De plus, l’archipel nippon a subi de plein fouet la crise énergétique. Le Japon, lui non plus, ne peut pas se passer du gaz russe : il représente plus de 7% des importations énergétiques du pays. Pour lutter contre cette crise, le gouvernement japonais a décidé de relancer 7 centrales nucléaires afin de réduire sa dépendance énergétique.

Evolution des principales devises citées depuis le 1er janvier