Tour d'horizon des indices : Des marchés boursiers houleux en méditerranée

La décennie perdue de la Bourse d’Athènes

La dette grecque connaît un emballement depuis 2011, avec un seul bref passage sous 170% du PIB (c’était en 2012). L’importance de cette dette handicape lourdement le pays et fait craindre aux investisseurs un défaut de paiement.

La Grèce avait pourtant connu une période de respiration en 2017 avec une reprise du PIB.

Taux de croissance annuel du PIB grecque

Mais à peine le pays avait-il commencé à refaire surface, qu’il est frappé par les conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale. Son PIB est en recul de 1% et l'inflation s’évapore, avec des prix en baisse de près de -2%, soulignant une déflation, situation que la Grèce connaît depuis 2013.

Taux d'inflation en Grèce

Cette baisse des prix généralisée crée un cercle vicieux néfaste pour l’économie grecque : le coût réel de la dette augmente, les ménages attendent de nouvelles baisses de prix pour consommer et donc les entreprises n’écoulent plus leurs stocks et réduisent leur production ainsi que leurs investissements ; les salaires baissent et les recrutements se font plus rares… Le taux de chômage en Grèce est d’ailleurs de 15,5%, l’un des plus élevé d’Europe.

L’ensemble de cette situation économique se reflète assez bien sur l’ASE, pour Athens Stock Exchange. La Bourse d’Athènes a été créée en 1980 sur une base 100 . Celle-ci n’a jamais retrouvé ses plus hauts de 2008 à 5330 points et connait un marché baissier profond depuis lors puisque l’ASE cote aujourd’hui 640 points, affichant ainsi une perte de 88%. Elle évolue de plus sans tendance depuis son plus bas de 2016 à 515 points, niveau qu’elle a retrouvé au moment de l’effondrement des indices mondiaux sous l’effet de la crise sanitaire.