Tour d'horizon des indices : Japon, France et indice tout-terrain

MSCI World Minimum Volatility Index (USD), l’indice du “bon père de famille” ?

Les avertissements qui barrent les produits d’investissement le rabâchent à longueur de publicités, l’investissement en bourse induit une prise de risque non-négligeable. Si les investisseurs cherchent à maximiser le rendement de leur portefeuille, il est pour eux tout aussi important de se prémunir contre le risque. À ce titre, l’indice MSCI World Minimum Volatility peut être une bonne façon de préserver son portefeuille de mouvements de marché trop brusques.

L’indice MSCI World Volatility permet donc, comme l’indice MSCI World, de s’exposer à l’économie mondiale, mais en optimisant le ratio rendement/volatilité de son portefeuille. Pour construire l’indice, MSCI pondère les titres qui le composent de façon à obtenir la variance du portefeuille la plus faible possible. Les dix premières lignes de l’indice à l’heure où ces lignes sont écrites sont affichées dans le tableau ci-dessous :

Ainsi, on peut voir sur le graphique ci-dessous que l’indice a été plus résilient en 2008 (crise des subprimes) et en 2011 (crise de la dette souveraine en europe) que son grand frère le MSCI World. En 2020, le MSCI world minimum volatility a connu une croissance annuelle de 3.26% contre 16.50% pour le MSCI World.

Du point de vue des performances annualisées, le MSCI world Minimum Volatility fait mieux que son indice de référence (8.64% annualisé depuis 1988 contre 8.10% pour le MSCI World Index).

Les institutionnels peuvent se servir de l’indice pour limiter le risque de leur portefeuille

Plus qu’un simple indice de référence pour la gestion Benchmarkée, certains investisseurs institutionnels s’en servent au moment de l’allocation tactique d’actifs afin de réduire le risque de portefeuille dans des configurations de marché mouvementées. Ainsi, est cité l’exemple d’un fonds de pension qui lors d’une réallocation d’actifs tactique s’est servi de l’indice pour réduire la volatilité de son portefeuille. En effet, il aurait pondéré son portefeuille à 25% en répliquant l’indice MSCI World Minimum Volatility Index plutôt qu’en suivant la tactique habituelle de la réallocation en titres obligataires. Historiquement, selon les données de MSCI, une allocation 25% Minimum Volatility et 75% MSCI World Index permet à rendement constant de réduire substantiellement le risque du portefeuille comme l’indique le schéma ci-dessous.

Une pondération 25% MSCI World Minimum Volatility, 75% MSCI World a historiquement maintenu un niveau de risque plus faible pour un rendement équivalent.





NIKKEI 225 : BoJ, Incendie et flop des technologiques

L’indice de référence japonais a fini la semaine passée en baisse de près de 2%. Plombé par l’annonce de la Banque du Japon, qui a choisi de réduire l’ampleur de son soutien aux marchés actions en limitant son programme de rachat sur le marché.

L’autre information marquante est l’incendie dans une usine de puces automobiles de Renesas Electronics Corporation ce lundi, qui pourrait aggraver la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Renesas détient environ 30% de la part mondiale des puces de microcontrôleurs utilisées dans les voitures. Le titre perdait près de 5% à la clôture lundi.Les gagnants de la semaine sont les services financiers avec en moyenne une performance de 4,3% à l’image de Fukuoka Financial Group qui réalise une progression hebdomadaire de presque 10%. Vient ensuite le secteur des matériaux de base (+1,73%). Très peu de mouvement pour les autres secteurs, mise à part la baisse des technologiques de 2,15% avec en première position Z Holdings Corporation (-8,35%).





The MSCI France Index

Aujourd’hui, nous vous présentons le MSCI France Index, l’indice qui vous permet de répliquer la performance de l'économie française sans devoir passer par l’historique CAC 40 et avec une plus grande diversification. Le MSCI France Index, riche de 73 composants, couvre environ 85% de l'univers des actions “large” et “mids”. C’est donc un indice plus diversifié. Bien que le CAC 40 soit l’indice phare de la bourse de Paris, le MSCI France paraît plus intéressant.

L'indice est basé sur la méthodologie MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI) - une approche qui permet d'obtenir des vues globales significatives et des comparaisons régionales croisées sur tous les segments et combinaisons de taille, de secteur et de style de capitalisation boursière.

Cette méthodologie vise à fournir une couverture exhaustive de l'ensemble des opportunités d'investissement pertinentes, tout en mettant l'accent sur la liquidité, l'investissement stable et la reproductibilité de l'indice. L'indice est révisé tous les trimestres et semestres à cette occasion l'indice est rééquilibré et les seuils des grandes et moyennes capitalisations sont recalculés.

Comparaison des performances nettes cumulées en euro depuis 2006 du MSCI France Index

Composition du MSCI France Index

Poids des sector dans l'indice MSCI France Index

